Impactante: la medallista olímpica Shalane Flanagan corrió dos maratones en menos de 24 horas

La estadounidense Shalane Flanagan, a los 40 años, busca seguir haciendo historia dentro del mundo del atletismo. La medallista de plata en la prueba de los 10.000 metros en Beijing 2008 se trazó una impactante meta: correr los seis major (los maratones más importantes del planeta) en apenas 42 días y con un tiempo por debajo de las tres horas en cada participación.

Para lograr esta épica prueba, la atleta que también se hizo presente en Atenas 2004, Londres 2012 y Río 2016 tuvo que estar dentro de dos carreras en menos de 24 horas. El domingo culminó en la trigésimo cuarta posición en Chicago, con un tiempo de 2.46:39. En menos de un día, prácticamente sin descanso, se alistó en Boston, donde culminó con una marca aún menor: 2.40:34.

“Crecí aquí. Corrí el maratón de Boston cinco veces. Pero nunca me ha gustado más que esta mañana. Hoy fue mi mejor Boston, de lejos. Tengo que admitir que estaba un poco nervioso por cómo me iba a sentir después de correr en Chicago ayer. Estaba en territorio extranjero y no tenía idea de cómo iba a reaccionar mi cuerpo. Pero en la milla 12 miré a mi increíble compañero de carrera y le dije: Creo que me siento mejor que ayer. Y gracias a todos los ánimos tengo confianza en que puedo lograr mi objetivo, que mi cuerpo me va a permitir hacer algo que nunca antes se había hecho”, comentó en su cuenta de Instagram.

Flanagan recalcó que esta actuación renovó sus energías para seguir adelante: “El día de hoy me dio la confianza para saber profunda y verdaderamente que puedo lograr este objetivo. Mi cuerpo me va a permitir hacer algo que nunca se ha hecho antes, y se siente tan bien tener eso en casa. 6 maratones, en menos de 3 horas, se siente tan cerca que puedo saborearlo”.

Su odisea comenzó el 26 de septiembre en Berlín, culminando en la decimoséptima posición con un registro de 2.38:32. Una semana después, el 3 de octubre, estuvo en Londres, para culminar con un tiempo de 2.35:04.

Sus dos próximos objetivos son Tokio (el domingo 17 de octubre), aunque lo hará de forma virtual desde Portland, Nueva York, el 7 de noviembre. En esta última ciudad ya supo quedarse con el primer puesto en la edición de 2017. La polifuncional fondista tiene como récord personal 2.21:14.

