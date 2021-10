Polémica en el ajedrez mundial por el auspicio de una compañía de agrandamiento de senos

La serie Gambito de Dama impulsó el ajedrez femenino (Europa Press)

Al igual que en la mayoría de los deportes, en el ajedrez el debate sobre la equidad de género está sobre la mesa, sobre todo en una disciplina en donde solo hay 39 de los 1.300 grandes maestros son mujeres. Por estos días se ha desatado la controversia después de un acuerdo firmado por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) con una compañía que desembolsará un dinero récord para la entidad.

Lo que ha generado polémica es que la empresa Motiva se dedica a las cirugías para el aumento de senos, motivo por el cual muchas mujeres han tildado esta nueva sociedad como sexista, ya que serviría como patrocinio para el juego femenino.

“¿No debería el ajedrez, un juego que depende del cerebro en lugar de los senos, distanciarse de ese tipo de línea de pensamiento reduccionista y misógina?”, comentó indignada una jugadora que eligió mantener su anonimato en diálogo con el sitio especializado Lichess. En este sentido, una streamer de ajedrez también se manifestó con el portal británico The Guardian: “FIDE no tiene un historial sólido en el empoderamiento de las mujeres y me parece degradante y humillante que una actividad como el ajedrez, que es tan cognitiva, esté patrocinada por una empresa que se beneficia principalmente de las inseguridades de las mujeres. Dudo mucho que la FIDE traiga una empresa de alargamiento de penes para patrocinar el Campeonato Mundial masculino“.

Otra jugadora que habló sobre el tema con Lichess, pero eligió mantener el anonimato para evitar posible castigos por parte de FIDE, alertó: “Ya he visto comentarios en línea de personas que dicen que esperan que los premios para los eventos femeninos ahora incluyan el agrandamiento de los senos. He visto bromas que citan nombres específicos de las mejores jugadoras como aquellas a quienes se podría mejorar. El ajedrez ha luchado contra el sexismo en el pasado, y esto no ha hecho nada para ayudar a prevenirlo“.

El organismo entiende que este acuerdo con la compañía es vital para el impulso del ajedrez femenino: “FIDA no está fomentando la cirugía plástica, pero si un adulto toma esta decisión libremente, nuestra organización respalda a Motiva, una empresa que ha demostrado su fuerte compromiso con las mujeres”, señaló en un escrito enviado a The Guardian.

Por su parte, la noruega Sheila Barth Stanford, una de las 39 maestras internacionales, también se manifestó a favor de este nuevo patrocinio: “Jugamos por menos dinero que los hombres, lo que dificulta apostar al ajedrez. Espero que a las mujeres les resulte más fácil jugar profesionalmente“.

Lo cierto es que el ajedrez femenino ha sumado un impulso importante desde el estreno en 2020 de The Queen’s Gambit (Gambito de Dama), la miniserie de Netflix protagonizada por Anya Taylor‑Joy. Sin embargo, el desembarco de este nuevo sponsor parece traer más problemas que soluciones a este deporte.

