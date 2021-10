Chivas vs Atlas: cuándo y donde ver el Clásico Tapatío de la Liga MX

Las Chivas recibirán la visita de Atlas en el Estadio Akron (Foto: Fernando Carranza/ Cuartoscuro)

El orgullo del estado de Jalisco se pondrá en juego cuando los Rojinegros del Atlas visiten a las Chivas del Club Deportivo Guadalajara en la cancha del Estadio Akron. La edición del Clásico Tapatío que está por jugarse enfrentará a dos equipos que atraviesan momentos totalmente diferentes. Luego de varias temporadas siendo favoritos, los Rojiblancos llegan en un peor momento e intentarán frenar el formidable paso de los zorros.

Con once jornadas concluidas, las Chivas tomaron la decisión radical de cambiar a su director técnico. Aunque, en principio, la decisión pareció tener resultados con el empate en el Clásico Nacional ante el América, la reciente derrota contra los Gallos Blancos del Querétaro sembró dudas en torno al proyecto deportivo en el Verde Valle. Así, en menos de una semana, Marcelo Michel Leaño enfrentará su segundo reto más importante.

Jalisco se encuentra clasificado con el color amarillo del semáforo epidemiológico, es decir, en riesgo moderado por la incidencia de contagios del virus SARS-CoV-2. En ese sentido, el hogar de las Chivas fue autorizado para vender la mitad del aforo total del recinto. Serán 23,116 personas las que se puedan dar cita en el estadio y que serán cruciales para el aliento de sus equipos. El resto de la afición podrá seguir las acciones en vivo a través de diversas plataformas.

Marcelo Michel Leaño buscará su primer triunfo al frente de las Chivas (Foto: Twitter@betogarciaaspe8)

Fecha: sábado 2 de octubre de 2021.

Hora: 21:00.

Lugar: Estadio Akron, Zapopan, Jalisco.

Televisión: la cobertura del encuentro podrá ser atestiguada por medio de la televisión abierta. TUDN estará a cargo de la transmisión en el canal 5, mientras que el equipo de Azteca Deportes hará lo propio en la señal del canal 7. En tanto, los usuarios de televisión de paga podrán disfrutar del Clásico en la señal de TUDN.

Aplicación e Internet: Azteca Deportes habilitará la transmisión del juego de manera gratuita a través de sus sitio de internet y aplicación oficial. Por otro lado, los usuarios con suscripción podrán tener acceso al encuentro a través de la aplicación y sitio web oficial de TUDN, así como la versión móvil de Blim TV e Izzi Go.

A pesar de haber ganado tres encuentros en el torneo, las Chivas acumulan 14 unidades que las mantienen en el décimo puesto de la tabla general, es decir que podrían disputar el partido de repechaje. Sin embargo, la preocupación de la afición radica en la poca efectividad a la ofensiva, pues son el tercer peor equipo en dicho rubro, aunque con nueve goles en contra han logrado ser de las defensas más destacadas.

Con sus grandes actuaciones, los rojinegros se encuentran en la cuarta posición del Grita México Apertura 2021 (Foto: Twitter/@golesycifras)

La falta de contundencia, incluso, ha sido reconocida por el arquero Raúl Gudiño, aunque también expresó que no es culpa del nuevo cuerpo técnico y respaldó el trabajo de Leaño. “Hemos tenido estos dos partidos con el cuerpo técnico nuevo y se ve diferencia en actitud e intensidad. Si bien no nos ha favorecido en la contundencia, pero creo que siempre se parte de algo y es que la actitud no es negociable”, señaló en conferencia de prensa.

Por el contrario, Atlas ha experimentado una buena temporada con resultados ganadores que lo han catapultado hasta el cuarto lugar de la clasificación general. Aunque en su más reciente encuentro contra Puebla dejaron ir la oportunidad de hacerse del liderato, su buen paso y las 19 unidades que han recolectado han sido suficientes para buscar la clasificación directa a la liguilla. A pesar de ello, el timonel no se consideró favorito en el Clásico Tapatío.

“Después del partido te cuento. Acá ventajas no hay, entran dos equipos a la cancha, son parejos. Será duro, difícil y debemos ser fuertes de la cabeza. Si venimos trabajando hace seis meses o tres días, en la cancha es donde se ve. Tenemos confianza, saldremos con todo. Es un privilegio jugar este partido. Tenemos la motivación extra que si ganamos le daremos una alegría muy grande a nuestra gente”, señaló Diego Cocca a media semana.

