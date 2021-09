Así reaccionó Martinoli el día que lo agredió Piojo Herrera

christian martinoli y el piojo herrera (Foto: Instagram/Cuartoscuro)

Uno de los eventos más polémicos de la carrera de Miguel Herrera como entrenador fue el conflicto que tuvo con el comentarista deportivo de TV Azteca, Christian Martinoli. En 2015 el Piojo Herrera agredió físicamente a Martinoli en el aeropuerto de Philadelphia, Estados Unidos. Lo escandaloso del momento fue que Herrera era el técnico de la Selección Mexicana.

En su momento el Piojo fue castigado por la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) pues su comportamiento violó parte del código de ética que debe tener un técnico del Tri con la prensa nacional.

A seis años del altercado, aún sigue surgiendo información de aquel evento. En YouTube circuló un video recapitulado por imágenes de Televisa en donde se recordó como reaccionó Martinoli al hecho. A pesar de que ambos dieron su versión de lo sucedido, sorprendió la reacción que tuvo Christian Martinoli al evento.

La primera reacción del narrador deportivo no fue de sorpresa, ya que explicó que son situaciones que cualquier periodista puede vivir, pero que proviniera del Piojo Herrera tampoco fue novedad para el cronista deportivo, ya que argumentó que era un evento posible a causa del comportamiento de Herrera y tenía la sensación de que eso pasaría en algún momento.

“No me sorprende, menos de él, nunca me sorprendió”, dijo. Posteriormente continuó explicando algunos detalles de cómo se dio la confrontación con el Piojo Herrera.

“Básicamente estaba en ‘delta’ registrándome con Luis (García), fuimos a la zona de seguridad y vimos que llegó la selección. Luis se puso delante mío porque esta historia ya sabía que podría existir, entiendo como reacciona Miguel Herrera, quizá muchos de ustedes sepan que es un hombre explosivo, el diálogo no le gusta mucho”, afirmó para los micrófonos de Televisa.

Aunque Martinoli se llevó algunos golpes e incluso patadas por parte de Herrera y de la hija del ex técnico americanista, se mostró tranquilo ante las cámaras y accedió a hablar de lo que pasó. En ningún momento habló de su molestia o enojo contra Miguel Herrera, sino compartió su análisis de la actitud que vio en el estratega mexicano.

“En lo único que me equivoqué es que pensé que iba a haber 20 segundos de diálogo y básicamente llegó con un puñetazo y Luis (García) se metió y seguramente se llevó más golpes porque hubo golpes, patadas e insultos de todo. Luego se metió la hija de Herrera, en fin”, respondió a la pregunta del corresponsal de Televisa.

Además, en aquel evento contó lo qué pasó con los seleccionados nacionales y explicó que Carlos Vela fue el más cercano al hecho pero que no intervino en ningún momento porque cuando ocurrió todo él estaba en la zona de seguridad.

Martinoli destacó que jamás buscó o provocó a Herrera para que se diera el escándalo que hasta la fecha es recordado y sigue dando de qué hablar. En aquel julio de 2015 Martinoli contó que en el video que circuló en redes sociales se puede apreciar cómo el Piojo Herrera buscó acercarse al cronista.

“Me empezó a insultar, me empezó a retar. Yo simplemente levanté los brazos porque no pretendo tener un escándalo adicional ya con este señor; no soy de arreglar las cosas a golpes”, añadió.

Desde entonces la relación entre Miguel Herrera y Christian Martinoli se vio fracturada, aunque nunca fueron tan cercanos, ahora no pueden compartir un mismo espacio. Incluso el propio cronista deportivo afirmó que jamás perdonará a Herrera, mientras que el Piojo exigió una disculpa de Martinoli.

