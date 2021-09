Javier López fue nombrado Jugador de la Semana en la Liga Profesional de Fútbol

Fotografía de archivo en la que se registró al mexicano Javier López (c), al actuar para las Chivas de Guadalajara y actual centrocampista ofensivo del San José Earthquakes, quien fue elegido este lunes como el Jugador de la Semana de la MLS. EFE/Francisco Guasco

El volante ofensivo mexicano Javier López, del San Jose Earthquakes, fue elegido este lunes Jugador de la Semana de competición de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos que concluyó ayer domingo con la vigésimo sexta jornada.

López anotó un par de goles, el empate y el ganador del partido, que lo dejaron también al frente de la remontada del encuentro que los Eartquakes ganaron por 4-3 al Austin FC en el Q2 Stadium después de estar abajo un tanto en el marcador.

El jugador de 27 años, que disputa su primera temporada en la MLS, ya tiene 10 goles en lo que va de competición, empatado en el noveno lugar de la clasificación por la Bota de Oro.

López en los dos últimos partidos ha conseguido cinco goles después de lograr un “hat trick” en la derrota por 4-3 ante el Real Salt Lake en PayPal Park en la jornada 25, el octavo anotado por un jugador nacido en México en la historia de la liga que también incluyó el noveno gol olímpico (anotó directamente de un tiro de esquina) en los anales de la MLS.

El pasado sábado, los Earthquqkes estaban abajo por un gol, López anotó el gol del empate en el minuto 58 cuando convirtió un penalti. Luego consiguió el eventual ganador del partido solo cinco minutos después.

López se convierte este año en el segundo jugador en ganar los honores de Jugador de la Semana de la MLS en semanas consecutivas, después de que su compatriota mexicano Javier Hernández lo hiciera en las dos primeras semanas de la temporada con el LA Galaxy.

Por qué Javier “Chofis” López podría regresar a las Chivas

La Chofis López anotó el primer gol de partido (Foto: Twitter @Chivas)

Javier Eduardo López vive un gran momento en la MSL. Así lo confirma su triplete de ayer contra el Real Salt Lake. Sin embargo, todavía una gran cuenta pendiente en el horizonte de la Chofis: Guadalajara. El pase del jugador pertenece aun a la entidad rojiblanca y el mediocampista ha manifestado que no se trata de un ciclo cerrado.

“Me queda poco de contrato (con San José). Me encantaría que me pudieran comprar, me gustaría seguir aquí. Mi carta pertenece a Chivas. Si me toca regresar me daría mucho gusto: tengo otra revancha por allá”, declaró en conferencia de prensa tras firmar el primer hat-trick de su carrera profesional.

A pesar de dejar la puerta abierta, López también dejó claro que la posibilidad de continuar en la MLS le resulta atractiva. “Me gusta la ciudad, el equipo, cómo me han tratado y lo único que pienso es que me gustaría seguir aquí y quedarme mucho tiempo en este equipo. Me gusta cómo me han tratado y eso lo valoro”.

(Foto: Twitter/SJEarthquackes)

Ya no queda ninguna duda de que Javier Eduardo ha encontrado un segundo aire en California. Cuando su carrera parecía naufragar sin solución en México, la MLS le ha servido de plataforma para mostrar los mejores rasgos de su futbol. Desde que arribó al futbol de los Estados Unidos, su rendimiento ha mejorado sustancialmente desde cualquier punto de análisis: suma 8 goles en la presente temporada.

López salió del Guadalajara el año pasado tras ser separado del plantel. Algunos jugadores de la institución acudieron a una fiesta; entre ellos, estaban Alexis Peña, José Juan Vázquez, el propio Javier Eduardo y Dieter Villalpando, que fue acusado de abuso sexual. El propietario del club, Amaury Vergara, anunció que todos los jugadores implicados en la fiesta quedarían fuera del club.

Sin ningún club mexicano dispuesto a pagar su elevado sueldo, Chofis tomó la decisión de partir a la MLS con el San José Earthquakes, equipo donde se reencontró con el principal mentor de su carrera: Matías Almeyda. El director técnico argentino no debutó a López en Primera División, pero sí fue el encargado de brindarle mayor proyección en la plantilla principal.

Fue en 2014 cuando Chofis debutó con el Rebaño. Desde aquella época, se hablaba de un jugador con características especiales: regate, visión de juego, técnica, último pase. En suma, un elemento cuyas condiciones escasean en el entorno mexicano. Sin embargo, el constante cambio de entrenadores influyó directamente en la falta de continuidad que le impedía asentarse en el primer equipo.

