Furch y Quiñones, la dupla que ilusionó a la afición rojinegra por su actuación en el Necaxa vs Atlas

Cuando la conexión y el entendimiento entre dos delanteros en el mismo vestidor se concreta, los éxitos para el equipo son casi una garantía. Luego de haber sufrido la amargura de pagar la segunda deuda más cara por ocupar los puestos de descenso, la directiva del Atlas acertó en concretar el préstamo de Julián Quiñones, el compañero perfecto para Julio Furch en la ofensiva. Ambos jugadores brillaron en su visita a Aguascalientes, donde marcaron y se asistieron mutuamente.

La cancha del Estadio Victoria recibió la visita del Atlas. Diego Cocca, timonel rojinegro, apostó por alinear una línea de tres atacantes a cambio de colocar a la misma cantidad de defensores. Más allá de subestimar el poderío de Necaxa, confió en el buen momento que ha atravesado el equipo de la mano de los dos delanteros, situación que, hasta antes del partido, los ubicó en la séptima posición.

El estilo ofensivo no se hizo notar de inmediato. Incluso fueron los Rayos del Necaxa los encargados de llegar a la portería rival primero, aunque no concretaron. El embate no hizo ceder a los tapatíos. Por el contrario, se acercaron al arco resguardado por Luis Malagón en un par de ocasiones, suficientes para marcar la misma cantidad de goles. De esa forma, Quiñones y Furch consolidaron una efectividad del cien por ciento.

El primer gol llegó en el minuto 23. Julián Quiñones, con la espectacularidad desbordando en cada movimiento que realizó, mereció la ovación de la afición y fue el encargado de abrir las acciones. La presencia de Atlas en el área rival aumentó la intensidad de los ataques. Diego Barbosa ingresó por el aire balón temerario que buscó a cualquier jugador con la capacidad de recibirlo en el área.

Julio Furch hizo gala de sus cualidades como centro delantero y aprovechó el mal rechace de la zaga. Se elevó por el aire y, de espaldas al arco gracias a un testarazo, envió la esférica al hueco por el cual se infiltró su compañero. Sin que el balón tocara el césped, Quiñones se tiró de lado para conectar el balón de media tijera. Luis Malagón trató de adivinar la trayectoria, pero la cercanía y potencia fueron claves para la llegada del primer gol.

Con la inspiración a tope y los mermados ánimos de la afición tras el primer gol, Atlas continuó construyendo pases y llegadas al arco rival. En el 35′ Alonso Escoboza perdió el balón después de la media cancha y éste llegó hacia la posición de Julio César Furch. Sin dudarlo, tocó de inmediato a Quiñones, quien correspondió el movimiento de su compañero y filtró el balón. El exartillero de Santos Laguna definió de forma impresionante y elevó el marcador a dos goles.

Los equipos se fueron al descanso con el par de anotaciones. Al regreso, Memo Vázquez decidió hacer tres modificaciones que apostaron por un esquema más ofensivo, pero no resultó. De nueva cuenta, Julián Quiñones se hizo presente en el marcador y anotó el tercer gol de la noche al minuto 47. En esta ocasión aprovechó un rebote y firmó la tercia de errores defensivos que facilitaron la goleada en Aguascalientes. El partido, entonces, entró en un estado de calma.

Con su anotación, Julio César Furch aumentó su cuota a cuatro goles en el torneo, por lo que se encuentra empatado en el tercer lugar de los máximos anotadores del torneo junto con Ángel Mena, Rubens Sambueza y Santiago Giménez. Quiñones, por su parte, volvió a anotar un doblete por primera vez desde la jornada 13 del Clausura 2019.

Por segunda ocasión de forma consecutiva, Necaxa recibió tres goles sin marcar. Atlas, por su cuenta, puede soñar con la liguilla y, aunque con un partido de ventaja, dormirá como tercer lugar general. Además, con la dupla de Quiñones y Furch encendida, los aficionados pueden ilusionarse con mantenerse en la cima y aspirar al campeonato que se les ha negado desde hace 70 años.

