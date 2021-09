El exorbitante costo de los boletos para el próximo partido de México vs EE.UU rumbo a Qatar

La rivalidad deportiva entre Estados Unidos y México sigue en aumento (Foto: Twitter/@CNationsLeague)

La rivalidad que se ha gestado entre Estados Unidos y México a lo largo de la historia es uno de los productos más atractivos para el aficionado (consumidor) del futbol. Recientemente se dio a conocer el costo de los boletos para el partido de eliminatorias mundialistas entre ambas selecciones. Desde $2497 pesos hasta casi $20 mil es el costo que la gente tendrá que pagar si quiere presenciar el duelo pactado para el 12 de noviembre.

El juego pactado para noviembre de este año contará con diferentes costos de boletos: las entradas para el primer nivel rondan los USD 1000 ($19980 pesos), las del segundo nivel USD 898 (17 mil 982 pesos), y las del tercero USD 499 dólares (9 mil 990 pesos). Cabe señalar que el boleto más económico es de $2497 pesos.

El recinto que albergará el partido no será el estadio del Columbus Crew en Foxborough, Massachusetts, sino que se realizará en el estadio del Cincinnati FC., el Nippert Stadium. Los cinco últimos enfrentamientos entre ambas escuadras se habían realizado en el primero, de hecho, el último duelo que realizó el combinado de las barras y las estrellas para medirse a México, fuera de Massachusetts, fue en abril de 1997.

La Selección Mexicana se mantiene invicta en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 (Foto: Twitter/ @miseleccionmx)

La rivalidad en los últimos meses se ha acrecentado de forma considerable. Los Estados Unidos le han arrebatado dos victorias importantes a México, ambas en finales.

La primera de ellas fue en la CONCACAF Nations League, cuando la famosa “generación dorada”, comandada por Christian Pulisic, Weston Mckennie, Sergiño Dest y Giovani Reyna se impuso 3 a 2 al Tri. En tiempos extra los norteamericanos anotaron el gol del triunfo mediante un penal que ejecutó el nuevo Capitán América.

La segunda derrota y más reciente fue en la Copa Oro 2021. México llegaba con ganas de una revancha por lo sucedido anteriormente, incluso parecía que era viable puesto que la es estrellas estadounidenses no disputaron el torneo; no obstante, no fueron necesarias para que Estados Unidos ganara la competencia. Durante los 90 minutos nada fue para nadie, tuvo que llegar un solitario cabezazo de Miles Robinson al 118′ para darle el trofeo a las barras y las estrellas.

México ha perdido sus dos últimos duelos más importantes contra Estados Unidos (Foto: Stephen R. Sylvanie/Reuters/USA TODAY Sports)

Si bien en estas eliminatorias rumbo a Qatar 2022 no ha nada en juego, la rivalidad entre estas dos escuadras ha tomado un nuevo tinte. Se ha abierto de nuevo el debate acerca de la rápida evolución del balompié norteamericano o de la calidad individual y rol de sus futbolistas más importantes.

Este nuevo aire del México vs Estados Unidos puede que sea uno de los factores más trascendentes para el elevado costo de los boletos. Además de que, al ser una sede nueva, la gente mexicana con residencia en el país vecino podrá tener una oportunidad de “estar más cerca” de México, porque sí, la Selección Nacional también puede cumplir esa función identitaria para un gran sector mexicano.

Actualmente, México marcha invicto en el octagonal rumbo a la Copa del Mundo; ganó en su duelo contra Jamaica 2 a 1 en el Estadio Azteca, venció a Costa Rica 1 a 0 en tierras ticas, y empató con el conjunto panameño, igual de visita 1 a 1. Con estos resultados, el Tri marcha líder con siete unidades.

Por otro lado, Estados Unidos se coloca en la cuarta posición con cinco unidades. Empató a ero goles con la selección de El Salvador, igualmente repartió unidades con Canadá, y venció 4 a 1 a l combinado de Honduras.

