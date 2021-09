Los dos motivos por los que Chicharito Hernández cree que el Galaxy podría ser campeón

El trabajo en equipo y la determinación son las dos motivos por los que Chicharito confía que su equipo podrá ser el campeón de la MLS (Foto: Kelvin Kuo-USA TODAY Sports)

Regresó Javier Chicharito Hernández a la cancha de la Major League Soccer (MLS). Luego de su lesión en la pantorrilla izquierda que lo dejó sin actividad cerca de dos meses, el pasado 11 de septiembre volvió a jugar con Los Ángeles Galaxy en el duelo contra Colorado y retomar su nivel que traía antes de su lesión.

La tarde de este jueves 16 de septiembre el Chicharito se reencontró con el gol y anotó el tanto del empate al minuto 61 contra Dynamo. Con ello llegó a las once dianas de lo que va de la temporada, marca que ha superado la última actuación que tuvo en el torneo anterior.

Confiado y recuperado de su lesión afirmó que el equipo del Galaxy tiene dos buenos argumentos para coronarse campeón de la serie. En conferencia de prensa al término del partido explicó a los medios locales por qué su equipo podría ser campeón de la MLS.

En conferencia de prensa, Chicharito afirmó que su equipo será campeón (Foto: EFE/Marcelino Benito)

Javier Hernández Balcázar comentó que, aunque le llamen loco, él visualizó algunos elementos que podrían llevar al campeonato al conjunto angelino. Sin resaltarse como el “elemento base” del éxito del equipo, apuntó que su trabajo junto con el de sus compañeros será elemental para llegar a la meta que tienen en mente.

“Yo sí creo (ser campeón) y prefiero que me llamen un loco como siempre, estamos para ser campeones. Voy a tratar de ayudar a mis compañeros, no quiero decir que yo estoy bien y ellos mal, es lo opuesto, yo también aprendo de ellos y escucho y me inspiran, aquí se debe hacer una sinergia y todos creer”.

Por otra parte, Chicharito explicó que la mentalidad con la que se manejan los jugadores del Galaxy será la otra razón para que los dirigidos por Greg Vanney logren un campeonato más. Comparó su intensión con las palabras motivacionales que decía el basquetbolista de Los Ángeles Laker, Kobe Bryant.

A pesar de las adversidades que ha enfrentado Javier Hernández, reiteró que está haciendo lo posible por mantenerse vigente y con una actividad productiva de goles con su equipo (Foto: Twitter/@LAGalaxy)

“Hay una palabra como ‘demencia’, que me gusta; una palabra que la mencionaba mucho Kobe Bryant, que en paz descanse, debes trabajar de esa manera por tus sueños porque si no lo consigues valdrá la pena haberlo dado todo”, dijo.

El trabajo en equipo y la determinación son las dos motivos por los que Chicharito confía que su equipo podrá ser el campeón de la MLS.

El próximo rival del LA Galaxy será el equipo Austin FC en la jornada 25 en donde buscará romper una racha de tres partidos sin conocer la victoria (suma tres empates al hilo: 3-3 ante Los Ángeles FC, 1-1 ante Colorado Rapids y el más reciente 1-1 con el Dynamo).

Javier Hernández vive su segunda temporada con Los Ángeles Galaxy y lleva 11 goles (Foto: Instagram/@ch14)

A pesar de las adversidades que ha enfrentado Javier Hernández, reiteró que está haciendo lo posible por mantenerse vigente y con una actividad productiva de goles con su equipo. Y aunque sabe de las exigencias en la liga, hace el mayor intento por darlo todo en la cancha.

“Con el ejemplo (intento transmitir). Se los he dicho a mis compañeros, lo primero que exijo y puedo exigir o dar un consejo es porque yo ya lo estoy haciendo, lo estoy dando todo. Cree la gente que cuando lo das todo, debes mantener una perfección todos los días, pero lo más bonito es no tener la garantía de cómo te va, pero creer que te va a ir muy bien y que vale la pena el esfuerzo y darlo absolutamente todo”, finalizó.

