Seattle vs Santos: dónde y cuándo ver la semifinal de la Leagues Cup

El Santos Laguna se medirá ante Seattle Sounders en la Leagues Cup 2021 en las semifinales (Foto: Nathan Ray Seebeck/ Reuters)

El partido de la semifinal de la Leagues Cup entre el Seattle Sounders y el Santos Laguna se llevará a cabo este martes 14 de septiembre. El primer finalista se conocerá al término del partido único que se llevará a cabo a las 21:00 horas (Tiempo del Centro de México) en el Lumen Field, casa del equipo norteamericano. En la otra llave se encuentran los Pumas de la Universidad y los Esmeraldas de León.

Asimismo, el encuentro se podrá ver a través de la señal de TUDN, dueña de los derechos de transmisión de la copa internacional. Por consiguiente, las personas que no cuenten con el plan de la televisión de paga, no podrán acceder a la emisión del juego.

El Seattle Sounders viene de ganarle a los Tigres de Nuevo León en los cuartos de final por 3 a 0, un cubetazo con agua fría para el equipo dirigido por Miguel Herrera. Por su parte, los Guerreros de Santos Laguna derrotaron por la mínima al Orlando City.

El Santos Laguna está en la octava posición general del Grita México A2021 con 11 puntos (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

De esa manera el cotejo definirá al primer finalista del torneo entre los equipos de Estados Unidos y México. Un campeonato que inició como propuesta para integrar a la liga estadounidense con la mexicana. En un principio se contó con ocho equipos invitados; cuatro de la Liga MX y cuatro de la MLS.

Guillermo Almada, director técnico del equipo lagunero, dijo que el equipo se mantiene en estado óptimo, al cual se le han integrado jugadores que estaban en competencia con sus selecciones rumbo a Qatar 2022 “El equipo se encuentra bien. Se han integrado jugadores que venían de selección, nos hemos fortalecido. Respetamos al Seattle por sus jugadores” afirmó el estratega.

En la otra semifinal habrá choque de felinos, el partido entre León y Pumas se realizará a las 22:00 horas en el BBVA Compass Stadium. El partido de la final será el 22 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada; aún falta por definir equipos y horario para ser disputada.

El Seattle Sounders FC marcha primeo de la Conferencia del Oeste en la MLS 2021 (Foto: EFE/Stephen Brashear)

En un principio las escuadras mexicanas no le dedicaron total importancia; equipos como Tigres jugaron con cuadro alternativo y le dieron prioridad al torneo local. Hay que recordar que los clubes en Copa Libertadores no participan desde 2016, cuando se decidió no jugar más. De ese modo, los roces internacionales han faltado.

El premio por ganar la Leagues Cup no será palpable directamente, pues ambas ligas buscan crecer y darle difusión para generar económicamente con publicidad, entradas y patrocinadores. Los mexicanos radicados en el país vecino por lo regular llenan el aforo en los estadios estadounidenses.

Para esta edición de la copa, del lado azteca los equipos que iniciaron fueron León, Pumas, Santos y Tigres. Mientras que por parte de la nación de las barras y las estrellas fueron el New York City, Seattle Sounders, Sporting Kansas City y Orlando City. Al momento solo sobreviven cuatro.

Seattle Sounders y Santos Laguna buscarán acceder a la final cuando disputen el partido de semifinal el martes 14 de septiembre (Foto: Nathan Ray Seebeck/ Reuters)

Seattle marcha primero de la tabla de la Conferencia del Oeste con 45 puntos y 24 encuentros. Mientras que Santos se sitúa en el sitio ocho de la tabla general con 11 unidades a falta de nueve partidos.

El torneo si bien no es avalado por la FIFA, sí tiene permiso de la Concacaf. Y es que la similitud que existe con la Concachampions es amplia. Dónde equipos norteamericanos se enfrentan en las instancias finales a clubes mexicanos.

SEGUIR LEYENDO: