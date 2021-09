“No esperaba estar rengo”: Rafael Nadal abrió su corazón y reconoció las complicaciones que atraviesa por la lesión

Nadal afronta una difícil recuperación en su pie izquierdo (Foto: EP)

Las nuevas generaciones pisan cada vez más fuerte en el mundo del tenis y el último Abierto de los Estados Unidos fue el ejemplo perfecto. Con Rafael Nadal y Roger Federer sin poder participar por distintas lesiones, el flamante campeón Daniil Medvedev con 25 años dejó en claro que la renovación está más presente que nunca en el circuito. Las dos leyendas trabajan para un regreso en 2022 y el español fue el último en revelar detalles de su lesión en el pie izquierdo.

La Fiera no estuvo presente en los últimos dos Grand Slams de la temporada y en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por distintos dolores. En la presentación de su nuevo documental se declaró “ilusionado” por regresar a las pistas porque siempre encontró la “forma de salir adelante”. Rafa mantiene el hambre de gloria que lo convirtió en uno de los mejores en el deportes y ya concentra todas sus energías en el regreso a las canchas: “Lo que no estaba en el guion era estar cojo a día de hoy. Los guiones están para no seguirlos al pie de la letra. Me han tocado cosas fantásticas en mi carrera, mejor de lo que hubiera soñado jamás, también complicadas a nivel de lesiones, pero siempre ha habido la forma de salir adelante”.

Al acto, celebrado justamente en la Rafa Nadal Academy ubicada en Manacor, acudieron el propio tenista, distintos dirigentes de la plataforma que transmitirá el documental y Miguel Toral, productor ejecutivo de los 4 episodios y 8 podcast de la serie. Para el deportista es una “gran satisfacción” ver cómo ha crecido su establecimiento donde guarda los trofeos, que cumple cinco años. “Es una alegría ver a los chicos cuando se gradúan y haber creado un entorno en el que tienen las herramientas para dedicarse a luchar por sus sueños”, manifestó.

La Rafael Nadal Academy también organiza torneos y forma nuevos profesionales (@rafanadalacademy)

Respecto a la recuperación en el pie el español admitió que con los años es cada vez más complicado “porque el reloj no para”. Y agregó al respecto: “Sigo teniendo la ilusión. He estado mejor, aún estoy un poco dolorido del pie. Es una época complicada a nivel personal, pero tengo la ilusión de mejorar y encarar un proceso difícil, doloroso en algún momento. Pero que tengo que recorrer por luchar por lo que quiero”.

Entre otros valores, Nadal subrayó que enseñan a los jóvenes tenistas a gestionar la derrota. “El tenis es un deporte donde a veces toca perder. Cada semana sólo gana uno. Hay que aprender a convivir con las derrotas y con las victorias. Es una parte mentalmente difícil de aceptar. Aquí siempre has perdido: una final, en primera ronda... Pero al final no hay mayor satisfacción personal que haberse esforzado para conseguir tus objetivos. Si no he triunfado por aquí encontraré la manera de triunfar de otra manera”, argumentó.

Luego del Abierto de los Estados Unidos, Rafa cayó al sexto puesto del ranking ATP. Por primera vez desde el 24 de abril de 2017, el español aparece fuera del top 5 del escalafón mundial. A sus 35 años, se enfoca en continuar su recuperación para regresar en la temporada 2022 con el objetivo de volver a plantarse entre los mejores tenistas de la actualidad.

