El argentino Gonzalo Belloso renunció como Secretario General Adjunto de la Conmebol

Gonzalo Belloso dejó su cargo como funcionario de la Conmebol (EFE/Marcelo Sayão)

Gonzalo Belloso renunció a su cargo como Secretario General Adjunto de Fútbol y Director de Desarrollo de la Conmebol, según informó la confederación sudamericana de fútbol en las últimas horas. En vísperas de la tercera jornada de la Fecha Fifa que se lleva a cabo en septiembre y en la que compiten los seleccionados que buscan un boleto para el Mundial de Qatar 2022, el ex futbolista argentino presentó su dimisión.

El rosarino que trabajó desde 2014 a 2016 como asesor deportivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol y secretario técnico del seleccionado albirrojo, había sido nombrado Director de Desarrollo de la Conmebol hace cinco años. Desde 2019 también había sido nombrado como Secretario General Adjunto de Fútbol.

El Pejerrey se despidió con una carta en las redes sociales. Entre otras palabras, expresó: “Al llegar, me planteé como lucha y objetivo transformar una organización prácticamente desalineada en valores morales en otra que mejorara condiciones, y que generara una identidad y posibilidades de crecimiento a los jóvenes participantes de este hermoso deporte y otras disciplinas. Siempre, a través de acciones transparentes (...) Siento una total tranquilidad con lo que me tocó hacer. Como cuando jugaba al fútbol, di lo que tenía a mi alcance para lograr los objetivos, me preparé, me capacité, aprendí, observé, escuché. Algunos objetivos fueron logrados, otros tardarán más tiempo y tal vez alguien los pueda lograr; para conseguir otros tantos ojalá que puedan romperse algunas estructuras. Este camino, por supuesto, no fue ajeno a frustraciones y decepciones propias de los lugares donde se conjugan pasión, poder y dinero. He sido leal con la institución, con mis superiores, con mis compañeros, con mi misión y, sobre todo, con mis valores y convicciones”.

EL COMUNICADO DE LA CONMEBOL:

Los tuits de despedida de la Conmebol para Belloso

“La CONMEBOL informa que el señor Gonzalo Belloso renunció a sus cargos en la institución y aprovecha la ocasión para manifiestar su gratitud por los años de dedicación y fructífero trabajo en favor del fútbol sudamericano.

Gonzalo supo impulsar al equipo de trabajo con dinamismo y energía, como antes lo había hecho en las canchas, en su faceta de futbolista profesional. Desde la CONMEBOL queremos desearle la mayor de las suertes en sus próximos emprendimientos. ¡Hasta siempre, Gonzalo!”.

LA CARTA DE DESPEDIDA DE GONZALO BELLOSO:

La carta de despedida de Gonzalo Belloso en las redes sociales

“Queridos amigos!

Después de casi 6 años como Director de Desarrollo primero y Secretario General Adjunto de Conmebol luego, renuncio estos cargos que me fueron confiados.

Desde mi posición creé y lideré el Programa Conmebol Evolución: una herramienta indispensable para el crecimiento de todo lo que no fuera Fútbol Profesional. En la Secretaría General garantizamos que todas nuestras competencias y programas de eduación e infraestructura se valorizaran y se llevaran a cabo pese a los obstáculos. Trabajé sin descanso junto a muchas personas y colegas para que esta organización volviera a tener un espíritu cercano al fútbol; que fuera una organización que pensara en Fútbol, que respirara al Fútbol y a sus actores principales.

Al llegar, me planteé como lucha y objetivo transformar una organización prácticamente desalineada en valores morales en otra que mejorara condiciones, y que generara una identidad y posibilidades de crecimiento a los jóvenes participantes de este hermoso deporte y otras disciplinas. Siempre, a través de acciones transparentes.

Intenté estar al servicio y dar soluciones permanentes a las Asociaciones, Clubes, entrenadores, jugadores, fans y todos los grupos de interés que hacen a la familia del Fútbol.

Fueron casi 6 años en los que no dejé de atender una sola llamada, una solicitud, una sugerencia, un reclamo, un pedido y hasta escuchar alguna crítica. Puse a disposición el 100% de mí.

Logré ganar un espacio único en el continente para los que nacimos en el fútbol, un lugar que, con mucho compromiso, conocimiento y profesionalismo transité con orgullo: debe continuar ocupado por otro nacido en el fútbol y que, con energías renovadas, pueda continuar el camino. Un lugar en el que tenemos mucho aún por aportar.

Siento una total tranquilidad con lo que me tocó hacer. Como cuando jugaba al fútbol, di lo que tenía a mi alcance para lograr los objetivos, me preparé, me capacité, aprendí, observé, escuché. Algunos objetivos fueron logrados, otros tardarán más tiempo y tal vez alguien los pueda lograr; para conseguir otros tantos ojalá que puedan romperse algunas estructuras.

Este camino, por supuesto, no fue ajeno a frustraciones y decepciones propias de los lugares donde se conjugan pasión, poder y dinero.

He sido leal con la institución, con mis superiores, con mis compañeros, con mi misión y, sobre todo, con mis valores y convicciones.

Agradezco enormemente a quienes me ayudaron, a mis compañeros, a cada presidente y administrativo de las Asociaciones y de los clubes, a los entrenadores, a las leyendas del fútbol sudamericano, a los jugadores, a los gremios y mutuales de jugadores, a los medios y periodistas y a las empresas que trabajan en la industria del fútbol. Sin su apoyo no hubiera podido avanzar tanto. En unos días publicaré una memoria de lo que fue mi trabajo.

También quisiera agradecer al Presidente Alejandro Domínguez y a todo el consejo de la Conembol por la oportunidad y la confianza brindada en todos estos años.

Por último, lo más importante, gracias por el enorme apoyo y perdón por el tiempo que falté a mi mujer Carolina, a mis hijos Matías, Manolo, Juana y Antonio, a mi hermana Romina, a mis padres, a toda mi familia y amigos.

Gran abrazo y seguramente nos encontraremos donde ruede una pelota.

Gonzalo Belloso”.

