“Está desinformado”, Mauricio Ymay defendió a Rogelio Funes Mori por polémico comentario de Manuel Arias

Mauricio Ymay declaró que Manuel Arias no tiene información sobre Funes Mori ( Foto: Facebook/ @Mauricio Ymay/Twitter@alejoagrazal278)

El partido entre Panamá y México, correspondiente a la tercera jornada de las eliminatorias de la Concacaf rumbo a Qatar 2022 será este miércoles a las 19:05 horas (Tiempo del Centro de México). El cotejo se llevará a cabo en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, situado en la ciudad panameña.

La historia marca que las eliminatorias centroamericanas serán recordadas por declaraciones polémicas o donde jugadores de distintos países calientan el choque previo a la disputa para sumar puntos. Así lo hizo Manuel Arias, presidente de la Federación Panameña de Futbol, quien dejó un comentario que al comentarista de ESPN, Mauricio Imay, no le pareció.

Arias, en rueda de prensa, argumentó que Panamá le podrá ganar a México y aseveró que sus jugadores saldrán a la cancha contra diez mexicanos y un argentino “En el futbol todo puede pasar, son once contra once y mañana saldrán once jugadores a la cancha, bueno saldrán a jugar contra algunos mexicanos y argentinos a la cancha, pero nosotros vamos a salir a jugar humildemente” comentó el directivo.

El presidente de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), Manuel Arias, declaró que Panamá jugará contra mexicanos y un argentino previo al partido de la jornada tres mundialista ( Foto: EFE/Bienvenido Velasco)

Mauricio Ymay, en ESPN, dejó en claro que el ariete del Tricolor cumple con todas las garantías y derechos que cualquier otra persona nacida en territorio mexicano “Parece que no tiene la información muy clara. Me sorprende porque estamos hablando de un presidente de una federación. Rogelio Funes Mori es mexicano. No tiene porqué hacer esa excepción”, argumentó el cronista.

De la misma manera agregó que ese tipo de comentarios no son nada nuevos para el Tri, pues ha menudo se dan, ya que el partido no es solo dentro del rectángulo verde “Este tipo de declaraciones son normales. La eliminatoria mundialista se juega dentro de la cancha y fuera de ella con esos comentarios. Intentan calentar el compromiso”, sentenció el comunicador.

A su vez, descargó importancia para los seleccionados nacionales, en donde dijo que ellos se tienen que encargar de ganar el juego y mejorar “Se tienen que enfocar en poder sacar tres puntos. Estarías obteniendo nueve puntos de nueve posibles”.

Rogelio Funes Mori ha jugado los últimos 3 encuentros con la Selección Mexicana de Futbol como titular (Foto: Reuters)

Por último, comentó que el terreno de juego de la cancha del estadio sede se encuentra en un estado que no es el óptimo para un desempeño positivo de los equipos “El estado de juego del Rommel Fernández está terribles condiciones, en mal estado. Con eso también tiene que jugar el equipo mexicano, no puede ser un pretexto. Tenemos que esperar que gane”.

Recientemente el director técnico de Costa Rica, Luis Fernando Suárez, también declaró que México era un gigante en una confederación de enanos, restándole mérito a los países de la Concacaf.

Los selectivos se verán las caras en un encuentro con un pasado que no raya precisamente por lo deportivo. El cuadro panameño aún reciente el penal marcado en contra de la semifinal de la Copa Oro de 2015, donde tras una mano cometida por Román Torres, Andrés Guardado marcó desde los once pasos y avanzó a la final.

México le ganó a Costa Rica 1-0 en la tercera jornada eliminatoria rumbo a Qatar 2022 (Foto: Twitter / @miseleccionmxEN)

Las escuadras llegan a los noventa minutos luego de haber sumado de a tres puntos. Por su parte los panameños ganaron a Jamaica de visita con marcador de 3 a 0. Mientras que los mexicanos se impusieron ante Costa Rica por 1 a 0, igual de visita. El cuadro local del partido tres lleva 4 puntos, mientras que el conjunto dirigido por Gerardo “Tata” Martino ha sumado 6 unidades. La cuarta jornada se llevará en el mes de octubre, en una tripleta de cotejos.

