“Es un futbolista mexicano”: la sorpresiva defensa de Faitelson a Funes Mori por su nacionalidad

(Foto: USA TODAY/Kelvin Kuo)

Previo al partido de México contra Panamá, el presidente de la Federación Panameña de Futbol, Manuel Arias, lanzó una controversial declaración contra Rogelio Funes Mori ya que se refirió a él como argentino y desmeritó su naturalización como mexicano para competir con la Selección Tricolor.

A pesar de que el delantero del club Monterrey ya ha tenido una participación constante y reciente con la selección mexicana, incluso llegó a cantar el Himno Nacional en uno de los partidos del equipo azteca en Copa Oro, Manuel Arias no olvidó que Funes Mori proviene de Argentina y lo expresó en conferencia de prensa.

“¿Qué puede ser que Panamá le gane a México? Sí, puede pasar porque en el campo jugarán once contra once. Bueno, serán once panameños contra algunos mexicanos y un argentino en la cancha, pero vamos a jugar humildemente contra una selección top, como es la mexicana”, fue el comentario que soltó en vísperas del tercer partido del hexagonal rumbo a Qatar 2022.

(Foto: REUTERS/Mayela López)

De inmediato las críticas y comentarios al rendimiento de Funes Mori con el equipo de Gerardo Tata Martino empezaron a circular en redes sociales, pues su última actuación contra Costa Rica le costó burlas en internet, incluso realizaron memes con su imagen comparándolo con el ex seleccionado Javier Chicharito Hernández.

El tema sobre las nacionalidades y los jugadores naturalizados que han competido con México volvió a volcarse en la agenda del día, pues el país ha registrado a diferentes futbolistas de otros países para que compitan con la playera del conjunto azteca.

Con la ausencia de Raúl Jiménez en el Tri, la responsabilidad goleadora cayó sobre el Mellizo, en consecuencia se criticó su verdadera intención de querer con la selección mexicana. Uno de los comentarios que sorprendió a los aficionados se trató del polémico comentarista de ESPN, David Faitelson.

(Foto: REUTERS/Mayela López)

A través de su cuenta oficial de Twitter argumentó a favor del delantero naturalizado mexicano y pidió que se le tratara como un mexicano más. A pesar de que nació en otro país, su nueva nacional le da el derecho de ser respetado como cualquier otro futbolista mexicano.

Llamó “ignorantes” a aquellos que mezclan la patria con nacionalismo en el fútbol, según en palabras del panelista deportivo. Sin importar las críticas a su capacidad como goleador, Faitelson lo defendió como un jugador azteca e insistió en que debe ser reconocido como tal ante las demás selecciones.

“Funes Mori es un futbolista mexicano. Tratémosle y juzguémosle como un futbolista mexicano más. Quienes mezclan patria, nacionalismo con futbol son unos ignorantes que caen en el juego del negocio que plantea la FIFA…”, publicó.

Faitelson defendió a Funes Mori (Foto: Twitter/@Faitelson_ESPN)

De igual forma, para el programa Ahora o nunca de ESPN, Faitelson confesó que prefiere ver a Funes Mori como titular en lugar de Henry Martín. Destacó que en lo particular prefiere ver la calidad de juego del futbolista regiomontano en lugar del goleador americanista.

“En lo personal me gusta más Funes Mori que Henry Martín como futbolista, como centro delantero, Me parece que el futbolista de Rayados de Monterrey tiene aptitudes diferentes a las de Henry”

Por otra parte recordó que su falta de puntería para concretar jugadas a gol sí han sido factores de crítica pero que eso no demerita el proyecto que emprendió Tata Martino con él.





*Información en desarrollo