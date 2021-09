Chicharito Hernández reveló el difícil momento que atravesó antes de ser fichado por el Manchester United

Javier Hernández confesó un momento difícil en su carrera (Foto: Instagram/@ch14)

Chicharito Hernández recibió una noticia que cambió su carrera futbolística, y es que después del mundial de Sudáfrica en 2010, el mexicano cumplió su sueño de jugar en Europa de la mano de los Red Devils. Sin embargo, no todo fue agradable, pues sufría de una lesión en la ingle y no era convocado a la Selección Mexicana, situación que afectó en gran manera su estado anímico.

“En esta etapa, estábamos en jornadas dobles, por lo que el miércoles jugábamos contra Pachuca y luego el fin de semana íbamos a jugar al Puebla en casa. Entonces decidimos que iba al banquillo ante Puebla porque la convocatoria de la Selección Nacional era el jueves o viernes siguiente y mi nombre no estaba. Jugamos contra Puebla, ganamos 3-2, entré 15 o 20 minutos, no me lesioné, pero no estaba al cien por cien. Yo pensaba que necesitaba recuperarme, necesito ir a la Selección Nacional”, reveló en el podcast del Manchester United.

Además, confesó la emoción que llevó a su padre al borde de las lágrimas cuando le dio la noticia de que su nombre estaba en el radar del equipo inglés:

“Estaba en el asiento delantero llorando y solo imaginaba en mi mente futbolística, lo que va a pasar y cómo me voy a recuperar y cosas así y luego mi papá me da una tarjeta que dice: ‘Jim Lawlor (cazatalentos del United)’, pero tiene el escudo del Manchester United, y yo estaba como: ‘está bien, ¿qué quiere?’, y no me di cuenta de que en realidad era el Manchester United. Y mi papá empieza a llorar. Ver eso, fue como wow”.

Chicharito Hernández confesó que vivió una fuerte depresión (Foto: Instagram/@ch14_)

“Esto está honestamente relacionado con la insignia. Entonces, me dijo: ‘hijo, ayer tuve reunión con un cazatalentos del Manchester United y quiere hablar contigo porque quieren asegurarse de que quieras ir con él y mi respuesta directa fue como: ‘¿asegurarte que quiero ir con él? ¿No les dijiste que quiero ir con él? ¡Por supuesto que quiero! No es necesario que me lo preguntes, solo debes decírselo’. Incluso fui condescendiente con mi padre de alguna manera con emociones”, recordó Chicharito.

El actual delantero del LA Galaxy, se sinceró sobre la profunda depresión que sufrió el año pasado luego de haber perdido a su abuelo:

“Estoy genial, estoy feliz y estoy muy agradecido por el lugar en el que estoy ahora, porque el año pasado fue muy complicado para mí. Sufrí una profunda depresión, perdí a mi abuelo y pasé por varias situaciones a nivel personal que me pusieron en un lugar muy bajo, por decirlo de alguna manera”, explicó el mexicano.

“Después de salir de ese estado empecé a tomar decisiones para hacerme cargo de mí mismo, vivir el presente, disfrutar de la vida y, sobre todo, del fútbol, que es lo que más amo. También comencé a trabajar más en mi físico. Solo quiero ser sincero conmigo mismo y vivir la vida que quiero y merezco”, agregó con honestidad.

Javier 'Chicharito' Hernández anotó 59 goles en 157 partidos con la camiseta de Manchester United (Foto: Marcelino Benito/ EFE News/Archivo)

El atacante de 33 años, que metió 59 goles en 157 partidos con la camiseta de Manchester United, dejó claro que es una persona abierta y compartió el significado de uno de sus tatuajes:

“Soy una persona abierta, y me gusta compartir, por eso me hice el tatuaje del ying y el yang hace unos meses. A veces, el éxito superficial nos hace pensar que somos perfectos, y que vamos a encontrar todas las respuestas, pero no es así. Somos imperfectos, necesitamos vivir con nuestra sombra y aceptar las cosas que no tenemos”, comentó.

