Portugal, Francia, Países Bajos y Croacia protagonizan otra jornada de Eliminatorias en Europa: hora, TV y formaciones

En Europa se disputa una nueva jornada de las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022.

En cada rincón del planeta las selecciones pelean con sus pares del continente por una plaza al Mundial de Qatar 2022 y este mates habrá otra tanda de 13 partidos en Europa correspondientes a la Fecha 6 de las Eliminatorias de la UEFA para la cita mundialista del año que viene. La campeona mundial Francia, el combinado de Países Bajos que dirige Van Gaal, y equipos como Portugal y Croacia salen a la cancha en esta jornada.

GRUPO A: AZERBAIYÁN - PORTUGAL

Portugal se enfrenta a Azerbaiyán por el Grupo A de las Eliminatorias (REUTERS)

Cuatro finales son las que le quedan a Portugal en su camino al Mundial. El equipo de Fernando Santos deberá afrontar la primera este martes a domicilio contra Azerbaiyán, con una baja muy sensible: Cristiano Ronaldo no será de la partida correspondiente de la Fecha 6 del Grupo A porque ha viajado Manchester para enfocarse en su regreso a Old Trafford.

Portugal marcha segundo en su zona, empatado a 10 puntos con los líderes, Serbia, que tiene una mejor diferencia de gol. Su obligación es llevarse una victoria en el Estadio Olímpico de Bakú ante un elenco que en el primer partido que jugaron en casa solamente les ganaron por 1-0. Los pupilos del italiano Gianni de Biasi poseen un buen bloque defensivo y aunque solo han cosechado un punto siempre han perdido por la mínima.

Ruben Días advirtió en la rueda de prensa previa sobre las dificultades del partido y apeló a la “paciencia, actitud y ambición” para llevarse los tres puntos sin Cristiano Ronaldo, que tiene que cumplir con una fecha de suspensión por haber acumulado cinco tarjetas amarillas.

Probables formaciones:

Azerbaiyán: Mahammadaliyev; Huseynov, Medvedev, Haghverdi, Badalov, Salahly; Alasgarov, Qarayev, Mahmudov, Ozobic; Emreli. DT: Gianni de Biasi

Portugal: Rui Patricio; Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro; Palhinha, Bernardo Silva, Fernandes; R. Silva, André Silva, Diogo Jota. DT: Fernando Santos

Estadio: Estadio Olímpico de Bakú

Hora: 18:00 hora local / 16:00 GMT

13:00 Argentina, Chile y Uruguay

12:00 Paraguay, Bolivia y Venezuela

11:00 Perú, Ecuador y Colombia

TV: ESPN 3 / ESPN Play

GRUPO D: FRANCIA - FINLANDIA

Francia se presenta ante Finlandia en el Grupo D de las Eliminatorias (Foto: REUTERS)

Tras dos empates consecutivos, Francia buscará cerrar la fecha FIFA con una victoria cuando reciba a Finlandia en el estadio Parc Olympique Lyonnais. Después de las igualdades obtenidas contra Bosnia y Herzegovina (1-1) y Ucrania (1-1), el equipo de Didier Deschamps aspira a volver a sumar de a tres puntos para alejarse en lo más alto de la tabla de posiciones de su zona.

Les Bleus son líderes de su Grupo D con 9 puntos, cuatro más que ucranianos y finlandeses, que cuentan con dos partidos menos y también intentarán salir triunfantes en esta jornada para recortar la brecha con los campeones del mundo.

Deschamps tiene una baja muy sensible para este encuentro: no podrá contar con Kylian Mbappé, que tuvo que abandonar la concentración a causa de unas molestias en el gemelo derecho, luego del enfrentamiento contra los bosnios.

Probables formaciones:

Francia: Lloris, Dubois, Varane, Kimpembe, Digne, Rabiot, Veretout, Pogba, Griezmann; Benzema y Martial. DT: Didier Deschamps

Finlandia: Hradecky, Vaisanen, Arajuuri, O’Shaughnessey, Alho, Valakari, Kamara, Taylor, Uronen, Pohjanpalo y Pukki. DT: Markku Kanerva

Estadio: Parc Olympique Lyonnais

Hora: 21:45 hora local / 20:45 GMT

15:45 Argentina, Chile y Uruguay

14:45 Paraguay, Bolivia y Venezuela

13:45 Perú, Ecuador y Colombia

TV: DirecTV Sports

GRUPO G: PAÍSES BAJOS - TURQUÍA

Países Bajos y Turquía vuelven a enfrentarse por el Grupo G de las Eliminatorias (Foto: REUTERS)

Uno de los partidos más atractivos de la jornada es el que protagonizarán los Países Bajos de Memphis Depay en Ámsterdam ante Turquía, líder con un punto sobre los neerlandeses y Noruega en el Grupo G. Mientras el equipo escandinavo se mide ante Gibraltar con la ilusión de asaltar el primer puesto, los otros dos animadores de la zona chocan entre sí.

El conjunto que dirige Louis van Gaal tiene este martes un duelo de vital importancia para la clasificación al Mundial de Qatar 2022, una cita a la que busca regresar tras no se clasificar a la última Copa del Mundo. Pero el combinado turco se ha colocado en lo más alto con un punto de ventaja y los pupilos de Şenol Güneş no querrán ceder terreno.

Probables formaciones:

Países Bajos: Bijlow; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Malacia; Wijnaldum, Frenkie de Jong, Klaassen; Berghuis, Memphis Depay, Gakpo. DT: Louis van Gaal

Turquía: Bayindir; Celik, Ayhan, Demiral, Muldur; Under, Yazici, Yokuslu, Calhanoglu, Karaman; Yilmaz. DT: Şenol Güneş

Estadio: Johan Cruyff Arena

Hora: 21:45 hora local / 20:45 GMT

15:45 Argentina, Chile y Uruguay

14:45 Paraguay, Bolivia y Venezuela

13:45 Perú, Ecuador y Colombia

TV: DirecTV Sports

GRUPO H: CROACIA - ESLOVENIA

Croacia hace su presentación en una nueva jornada del Group H de las Eliminatorias (Foto: REUTERS)

Sin la presencia de Luka Modric en el equipo que jugará en Split contra Eslovenia, la selección de Croacia afronta un nuevo compromiso en la fase de clasificación del Mundial de Qatar 2022. El equipo que dirige Zlatko Dalic, vigente subcampeón del mundo, no tendrá disponible a la estrella del Real Madrid pero intentará quedarse con tres puntos vitales en la lucha del Grupo H.

El combinado croata tiene 10 puntos, los mismos que Rusia, que está como líder de la zona porque posee mejor diferencia de gol. Como el elenco ruso jugará de local frente a Malta, los hombre de Dalic están obligados a ganar para seguir prendidos en la pelea por la cima.

Probables formaciones:

Croacia: Livakovic; Juranovic, Lovren, Vida, Sosa; Pasalic, Brozovic, Kovacic; Vlasic, Kramaric, Perisic. DT: Zlatko Dalic

Eslovenia: Oblak; Balkovec, Mevlja, Blazic, Stojanovic; Zajc, Stulac; Mlakar, Lovric, Ilicic; Sesko. DT: Matjaž Kek

Estadio: Estadio Poljud

Hora: 21:45 hora local / 20:45 GMT

15:45 Argentina, Chile y Uruguay

14:45 Paraguay, Bolivia y Venezuela

13:45 Perú, Ecuador y Colombia

TV: ESPN





