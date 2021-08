El explosivo reencuentro entre Julio Cesar Chávez y Mike Tyson

Julio César Chávez compartió su encuentro con el estadounidense Mike Tyson (Foto: Youtube/Yordi Rosado)

El mundo del boxeo se detuvo por unos instantes con el reencuentro entre dos de los máximos exponentes del deporte. Julio César Chávez y Mike Tyson protagonizaron un momento juntos en Houston Texas. El ex boxeador mexicano compartió en sus redes sociales algunas imágenes de este encuentro con la leyenda estadounidense.

La escena se vivió en la tienda deportiva Fiterman Sports Group. Chávez expresó únicamente elogios para la también estrella de la historia del boxeo. Señaló a través de una publicación en Instagram su admiración hacia Tyson, además de su cariño ante los recuerdos con el pugilista que brilló en la división de los pesos pesados.

Tyson y Chávez se cruzaron en una tienda deportivo de la ciudad de Houston (Foto: Instagram/jjchavez115)

Entre la década de los 80´s y 90´s, ambos boxeadores se encontraban en la cima del foco del box. Tyson y Chávez protagonizaron en total 41 peleas de prime time en las instalaciones de Las Vegas, Nevada. Sin embargo, debido a las diferencias de peso, las dos estrellas mundiales nunca se cruzaron arriba de los cuadriláteros.

A mediados del 2020, Julio César reveló que Tyson le llamó para decirle que debía prepararse ante una futura proposición para que ambos ex pugilistas se subieran al ring en una pelea de exhibición. Sin embargo, para la tristeza de los fanáticos del deporte, esto no se ha llegado a concretar y al día de hoy parece lejos de realizarse.

Las dos estrellas del boxeo se mostraron felices por reencontrarse en los Estados Unidos (Foto: Captura Instagram/jcchavez115)

Hace algunos meses, en entrevista con TUDN Radio, el campeón mundial mexicano declaró al respecto: “Me habló Mike Tyson para que vaya a pelear en su exhibición. Platiqué con él hace una semana, me dio mucho gusto saludarlo y todo, me dijo: ‘síguete preparando porque te voy a llamar cuando menos lo pienses’. En dos o tres meses vamos a subirnos al ring otra vez”.

La dos estrellas del deporte de los guantes se han llenado de elogios el uno con el otro y nunca han escondido la gran amistad que existe entre ambos. “Soy muy amigo de Tyson. Me tiene un gran aprecio, la verdad, cuando él estuvo en la cárcel le compré un Rolls Royce y a su abogado le di cinco mil dólares. Él siempre está muy agradecido conmigo, no por eso, sino porque somos grandes amigos”, expresó Julio Cesar Chávez durante la misma entrevista el año pasado.

Tyson ha sido uno de los máximos exponentes del boxeo mundial (Foto: Steve Marcus/REUTERS)

Incluso, en algunas ocasiones el gran campeón estadounidense ha admitido que Chávez fue uno de los héroes en su carrera. El fanatismo de Tyson por el sonorense, en una ocasión lo llevó a “llorar” en una de las derrotas que vivió Julio César enfrentándose a Óscar de la Hoya en el Caesar Palace durante el año 1998.

Mike Tyson es considerado, por muchos, un infaltable del top histórico del boxeo debido a su espectacularidad dentro de los cuadriláteros y a su gran portento físico, características que lo llevaron a brillar en el deporte. Para algunos expertos y aficionados, su nombre puede pelear por colocarse en la cima con Muhammad Ali, otra gran leyenda de la historia del box mundial.

El Kid Dynamite logró alzarse dos veces con el titulo mundial de los pesos pesados en los años 80. Además, es el peleador más joven de la historia en ganar dicho titulo luego de vencer a Trevor Berbick en la disputa por el cinturón de la WBC, esta hazaña con únicamente 20 años, cuatro meses y 22 días. Posteriormente unificó las coronas de la WBA y IBF ante James Smith y Tony Tucker.

