Querétaro vs Pachuca: dónde y qué hora ver el último partido de la jornada 6 Liga MX

Querétaro y Pachuca cerrarán la Jornada 6 (Foto: Twitter/ @Club_Queretaro)

Terminará la doble jornada que se vivió durante la semana del martes 17 de agosto a éste domingo 22 de agosto y el último juego de la fecha 6 correrá a cargo de Querétaro y Pachuca. Ambos equipos se medirán para buscar sacar la victoria y llevarse los 3 puntos a casa.

Desde que arrancó el torneo los Gallos Blancos no han conseguido sumar una victoria, por lo que el conjunto dirigido por Héctor Altamirano necesitará esforzarse de cara a su rival Tuzos y terminar con la sequía de victorias que los persigue.

En punto de las 21:00 el estadio Corregidora será el escenario que vea el duelo entre ambos contrincantes. Parte de la cobertura de las televisoras se encargan de transmitir en vivo el juego, por lo que aquí te decimos en qué canal podrás verlo.

En punto de las 21:00 el estadio Corregidora será el escenario que vea el duelo entre ambos contrincantes (Foto: Twitter/ @Club_Queretaro)

En esta ocasión, las televisoras que contarán con la cobertura serán TV Azteca, por sus canales de televisión abierta, mientras que por señal de paga el juego será transmitido por Fox Sports.

¿Dónde ver Querétaro vs Pachuca?

Cuándo: domingo 22 de agosto

Horario: 21:00 hrs centro de México

Dónde: Estadio Corregidora

Canal: TV Azteca (Canal 7) y Fox Sports

Como parte de las medidas del retorno seguro de aficionados al estadio, el conjunto de la Corregidora ha invitado a sus aficionados a seguir las recomendaciones para prevenir algún contagio por COVID-19. El número de aforo será reducido para seguir las indicaciones de las autoridades de salud del estado.

Paulo Pezzolano (Foto: Cuartoscuro)

¿Cómo llega Querétaro y Pachuca al partido de la Jornada 6?

Hasta el conjunto de Querétaro marcha en el lugar 16 de la tabla general con 3 puntos, sin embargo, ésta condición puede cambiar debido a los partidos y resultados que moverán algunas posiciones en la tabla. Previo al juego de los Gallos Blancos se diputó el duelo entre Pumas vs Puebla, América vs Xolos y el de Necaxa vs Juárez.

Dichos clubes aparecen en los últimos lugares de la tabla general, por lo que sus resultados modificarán esta parte del tablero.

Los jugadores de Héctor Altamirano llegan con la reciente derrota que les propició Tigres, pues con un marcador de 3 - 0 y la expulsión de Jonathan Dos Santos en la parte complementaria del juego dejó a Querétaro resentidos de la derrota.

Anteriormente, en la fecha 4 empataron sin goles contra Pumas, por lo que los resultados hasta ese momento no les favorecían, al contrario los pocos puntos los llevó a estar en los lugares más bajos de la tabla.

Los Tuzos del Pachuca no han conseguido una victoria en el Grita México 2021 (Foto: EFE/Miguel Sierra)

En contraste, los Tuzos están provisionalmente en el lugar 14 con 3 puntos. El panorama para Paulo Pezzolano no es alentador ya que no ha podido obtener una victoria que le dé la suficiente confianza a sus jugadores de encarar el inicio del torneo.

Una de las ventajas que tendrá Pachuca es que no tuvo una actividad doble en ésta semana, pues su juego contra Atlético de San Luis, de la jornada 5, fue reprogramado para el 3 de noviembre. Su último partido disputado fue el de la fecha 4 en donde perdió con un marcador de 3 goles a uno frente a los Rayados de Monterrey.

Su única victoria fue en la jornada 1 contra León en donde goleó con 4 tantos a La Fiera. Desde entonces solo suma derrotas que no le han permitido escalar a mejores posiciones de la tabla general. Es así como visitará a los de La Corregidora para saciar su necesidad de una segunda victoria.

SEGUIR LEYENDO: