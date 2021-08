La mala experiencia que vivió Diego Lainez en el Aeropuerto de la CDMX

(Foto: Daniel Augusto/ Cuartoscuro.com)

La tarde de este lunes el joven delantero del Real Betis, Diego Lainez, denunció una incómoda situación que experimentó en su paso por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Cuando viajaba rumbo a España narró por medio de sus redes sociales cómo en una revisión le sustrajeron una de sus pertenencias.

De acuerdo con su testimonio compartido por su cuenta oficial de Twitter le “robaron” una computadora portátil en una distracción que les causó las indicaciones del personal de seguridad del aeropuerto.

Cuando transitaban los filtros de seguridad en la Terminal 1 de las salidas internacionales, el personal solicitó la revisión del equipaje que llevaban. Lainez explicó que la víctima directa del incidente fue su mamá porque la mochila revisada le pertenecía a ella.

Ahí los trabajadores del Aeropuerto identificaron los artículos con los que viajaba el familiar del futbolista. Destacó que también viajaban con una mascota, la cual también fue revisada, y en esa distracción se extravió la laptop de la marca Surface.

(Foto: Twitter/ @DiegoLainez10)

Lainez Leyva explicó que no le regresaron la computadora portátil luego de que se revisara a su perro. En medio de la distracción por cuidar a su mascota no notó que no le devolvieron su pertenencia.

Explicó que la situación se dio la tarde del domingo 22 de agosto entre las 12 pm y 1 pm del día. Sin embargo, levantó la denuncia hasta el lunes y pidió que se le devolviera. Puso a disposición su cuenta de oficial de Twitter para cualquier aclaración.

El futbolista de 21 años etiquetó la cuenta oficial del aeropuerto de la capital mexicana para una respuesta rápida.

“Hola @AICM_mx Ayer en el filtro de revisión de la Terminal 1 de salidas internacionales en la planta baja, por el filtro que está por Iberia, al momento de revisar las pertenencias a mi mamá, le solicitaron revisar una mochila con una laptop Surface, y al mismo tiempo pidieron…”, empezó por narrar.

(Foto: Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports)

“También revisar a mi perrito. Al momento de decirle que podía retirarse, no se la devolvieron (la laptop), quedándose atrás mientras a ella la cambiaban de banda, junto al perrito. Si alguien de la seguridad del aeropuerto la recogió, favor de contestar este Twit para ponerse en contacto…”, publicó.

De inmediato la cuenta del Aeropuerto Internacional respondió la solicitud de Diego Lainez y le ofrecieron una disculpa por la mala experiencia; le explicaron que de manera inmediata lo solucionarían

“Buen día @DiegoLainez10, lamentamos lo que nos escribes. Con las datos otorgados estamos dando seguimiento a tu caso, para dar una solución lo antes posible. Saludos #AICM RA”, escribió la cuenta del Aeropuerto.

Posteriormente Lainez reportó que su computadora ya había sido localizada y ya se encontraba con él. “Conmigo y recuperarla. Muchas gracias. Esto pasó entre las 12 y 1 de la tarde del 22 de agosto…”, concluyó el hilo de Twitter del jugador del canterano americanista.





*Información en desarrollo