Chivas vs Monterrey: cuándo y dónde ver el encuentro de la Jornada 6

Monterrey enfrentará a Chivas en el Estadio BBVA (Foto: Miguel Sierra/ EFE)

La escuadra de rojiblanca se enfrentará a los Rayados de Monterrey en un duelo que pertenece a la Jornada 6 del torneo Apertura 2021. Por su parte, la escuadra regia que jugará como local se mantiene invicta, con un total de tres empates y dos victorias. Aunque su arranque no fue el esperado, Rogelio Funes Mori ya se reencontró con las redes e hizo un gol histórico vistiendo la camiseta rayada.

Chivas, por su parte, ha recibido fuertes críticas, debido a que el equipo se encuentra sumergido en una crisis de la cual no ha podido salir. Entre la polémica por jugadores castigados y Víctor Manuel Vucetich que no ha encontrado su once ideal, son situaciones que mantienen al Rebaño Sagrado peleando en los últimos lugares de la tabla general. Sin embargo, contra Rayados, podría ser una oportunidad positiva para comenzar a escalar algunos lugares en la tabla de cocientes.

Por ello, es que este partido es de suma importancia para ambos equipos, pues les puede abrir paso para conseguir sus resultados y favorecer el estado anímico. Por lo que ambos conjuntos dejarán todo en la cancha para responder a su afición.

El duelo se llevará a cabo a partir de las 21:36 horas (tiempo del centro de México) de este sábado 21 de agosto desde la cancha del Estadio BBVA. Se podrá sintonizar a través de la señal de Fox Sports y también en su aplicación móvil.

Información en desarrollo *