En medio de la polémica, Chivas dejó al “Chicote” Calderón fuera de la convocatoria contra Rayados Monterrey

Cristian “Chicote” Calderón (Foto: Twitter/ @Chivas)

El conjunto de Chivas no atraviesa su mejor momento y su inicio en el torneo Apertura 2021 ha estado enmarcado por resultados no favorables y polémica. Tal fue el caso del jugador Cristian “Chicote” Calderón, quien fue criticado por discutir con aficionados después del duelo frente a León.

Luego de ser blanco de críticas, el futbolista se vio obligado a ofrecer disculpas públicas, pero eso no fue suficiente, pues ahora el rojiblanco se perderá el duelo frente a Rayados y no realizó el viaje a la ciudad de Monterrey.

Aunque el club no explicó la ausencia de Calderón, lo más probable es que se trate de una sanción por su comportamiento.

Por otro lado, uno de los ausentes también será César Huerta quien tuvo que ser apartado luego de que mantuvo contacto con una persona positivo a COVID-19.

“Cabe señalar que César Huerta no está considerado en el viaje debido a que estuvo en contacto con una persona que dio positivo a Covid en las últimas horas y se determinó, según protocolo, dejarlo en aislamiento unos días y posteriormente realizarle una prueba para ratificar que no está contagiado. Hasta el momento, el ‘Chino’ no presenta síntomas y el resultado de su prueba de antígenos, aplicada el pasado jueves por la mañana, fue negativo”, informó el club.

Información en desarrollo *