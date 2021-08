"Me gustan los libros": la confesión de Oribe Peralta que le causó burlas en internet (Foto: Instagram/@oribepm)

A pesar de que Oribe Peralta no consigue hacerse de la titularidad en las Chivas de Víctor Manuel Vucetich, el delantero de 37 años no pierde la pista en las redes sociales, donde presume de su vida social, entrenamientos, felicitaciones y alguno que otro compromiso comercial.

En esta ocasión, el ariete del Guadalajara se sinceró con sus seguidores y decidió presumir su pasión por los libros, algo que sus aficionados más recalcitrantes ya conocían, aunque en esta ocasión fue para destacar una de sus últimas lecturas e invitar a sus fanáticos a que se unieran a él.

El distintivo principal de esta invitación fue la fotografía con la que acompañó su discurso, ya que a través de Instagram, el medallista olímpico en Londres 2012 posó en una silla cruzado de piernas, con una pila de libros a un costado y mirando fijamente a la cámara.

"Me gustan los libros": la confesión de Oribe Peralta que le causó burlas en internet (Foto: Instagram/@oribepm)

“Me gustan los libros porque tienen dos grandes funciones: Hacerme pensar o hacerme dejar de pensar. Y dependiendo el momento que esté atravesando cualquiera de estas dos opciones puede salvarme”

Esta fue la frase que acompañó su publicación y que recibió varios comentarios positivos en su red personal.

Tras concluir el mensaje con una invitación para que le recomendaran algunos libros, jugadores como Isaac Brizuela, Ángel Zaldívar y Jesús Sánchez respondieron a su petición y dejaron sus propuestas; mientras que en Twitter la reacción no fue la misma.

El veterano ex americanista fue objeto de burlas por un sector de la afición e incluso apareció en una de las cuentas más populares de México, misma que se limitó a compararlo con un perro chihuahua con lentes y vestido con una prenda que simula ser cuello de tortuga.

"Me gustan los libros": la confesión de Oribe Peralta que le causó burlas en internet (Foto: Twitter/@EsDeMamador)

A pesar de las burlas, Oribe Peralta no reaccionó mal e incluso respondió a la publicación con tres emoticones de risa, por lo que decidió dejar por las paces la provocación y continuar con este tipo de publicaciones.

El delantero del Rebaño ha sido un constante promotor de la lectura mediante su cuenta de Instagram, ya que recientemente acompaña imágenes suyas junto a algún libro y escribe todo tipo de reflexiones, para concluir con una invitación para leer y pide recomendaciones de libros.

“Si uno no puede disfrutar de la lectura de un libro una y otra vez, no hay ninguna necesidad de leerlo. El ego es mi enemigo es uno de mis libros favoritos, ya que me ayudo a reconocer ese enemigo interior, que en realidad es la causa que nos limita en muchos sentidos”, escribió el pasado 20 de julio mediante la misma red social.

Oribe Peralta (Foto: Cortesía/ Club Guadalajara)

Una de sus frases más populares fue una relacionada a Paulo Coelho, misma que recibió muchas interacciones en sus redes sociales:

“Hace tiempo leí el libro “El Alquimista” de Paulo Coelho y al encontrarme con esta frase, entendí por qué desde muy pequeño me había aferrado a un sueño que nadie más veía, al de ser futbolista profesional.¿Cuál es tu sueño? Cultívalo. Confía que fue puesto en tu corazón por una razón”, sentenció.

Actualmente el delantero de las Chivas no tiene la mayor de las actividades con el equipo, ya que solamente ha disputado 12 minutos en los primeros cuatro partidos del Grita México A2021, mientras que durante el torneo anterior solamente disputó tres partidos de la temporada regular.

Su contrato con el Guadalajara finaliza en diciembre de 2021 y su rendimiento no señala que vaya a renovar su vínculo; sin embargo, al interior del vestidor suelen destacar su liderazgo y apoyo, basado en la experiencia adquirida durante toda su carrera.

SEGUIR LEYENDO: