El nuevo y extraño sistema de playoffs en la Liga Mexicana de Béisbol

Los playoffs en la Liga Mexicana de Béisbol acumulan más de 50 años consecutivos provocando emoción en la afición azteca, quienes desde 1970 vibran con una fase de eliminación entre los mejores clasificados, inmediatamente después de concluir la temporada regular.

La última de las modificaciones se dio para esta campaña 2021, donde la LMB implementó un nuevo sistema de competencia en el que clasifican 12 equipos a la fase final del campeonato, en lugar de las tradicionales ocho franquicias que solían aparecer en postemporada durante los últimos años.

Tras la aparición de los dos nuevos equipos, Mariachis de Guadalajara y el Águila de Veracruz, la Liga Mexicana de Béisbol se expandió en cada una de sus dos zonas y eso significó un punto clave para que a partir de ahora el formato de playoffs haya sufrido un duro y extraño cambio en la reglamentación.

La temporada regular prácticamente se mantuvo intacta, salvo que ahora tanto la zona sur como la zona norte tienen nueve equipos contendientes al título. Cada club juega 66 partidos de temporada regular y a partir de ahora clasificarán a la postemporada los seis mejores equipos de cada zona.

¿Cuál es el formato de playoffs en la LMB?

Desde esta temporada 2021 habrán cuatro rondas de eliminación y en todas avanzará el primero que gane cuatro partidos.

El primer playoff es el cruce entre los sembrados en primer, segundo y tercer lugar, ante el sexto, quinto y cuarto lugar, respectivamente. Esto tanto en la zona sur como en la norte.

Los ganadores accederán a las Series de Zona; sin embargo, al solo haber tres clasificados por zona, el cuarto invitado será determinado como “el mejor perdedor”, que consiste en el equipo que más partidos haya ganado durante el primer playoff.

En caso de que exista un empate de victorias entre los “mejores perdedores”, el clasificado se determinará mediante el porcentaje de victorias que obtuvieron durante la temporada regular.

De esta manera se obtendrán a los cuatro clasificados a las series de zona, quienes se acomodarán de acuerdo a sus posiciones en la temporada regular, primero vs cuarto y tercero vs segundo. Al igual que en el primer playoff, el ganador será el primero que gane cuatro partidos de la serie.

El gran asterisco de esta fase es que, en caso de que el “mejor perdedor” se enfrente al mismo rival con el que perdió su playoff, este quedará descartado y se optará por el siguiente equipo que fue eliminado de manera más decorosa.

Los ganadores de las series de zona se enfrentarán en la penúltima ronda: la serie de campeonato, donde se medirán los dos mejores equipos de cada zona. El primero en ganar cuatro partidos obtendrá su pase a la esperada Serie del Rey, la histórica ronda final del campeonato que reúne a los mejores equipos de cada zona.

Es por eso que en esta ocasión 12 equipos clasificaron a la postemporada de la Liga Mexicana de Béisbol, seis en cada zona, quienes inauguraron el nuevo formato de competencia, que por primera vez tiene cuatro rondas hasta la Serie del Rey, además de una especia de repesca para el mejor perdedor del primer playoff.

Del lado norte, los clasificados a los playoffs fueron Mariachis de Guadalajara vs Algodoneros de Laguna, Toros de Tijuana vs Rieleros de Aguascalientes y Saraperos de Saltillo vs Acereros de Monclova.

Por el sector sur, los clasificados fueron Diablos de México vs Tigres de Quintana Roo, Olmecas de Tabasco vs Pericos de Puebla y Leones de Yucatán vs Águila de Veracruz.

