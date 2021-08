Las cualidades de Johan Vásquez comparables con Cristian “Cuti” Romero

Johan Vásquez y Cristian Cuti Romero comparten muchas cosas: ambos crecieron desde abajo, labraron un nombre con rapidez y tuvieron como primer destino en Europa al Genoa. (Foto: Twitter@CutiRomero2/@Johanvasquez23)

Johan Vásquez está listo para el reto de su vida. El central mexicano arribará al Genoa de Italia, un equipo con pocos reflectores pero que en los últimos años ha sido una plataforma de crecimiento para diversos jugadores. El más destacado de ellos fue vendido al Tottenham en 50 millones de euros, luego de ser nombrado mejor defensor del campeonato se trata de Cristian Cuti Romero, un caso emblemático.

El zaguero argentino llegó a Europa en 2018 procedente de Belgrano de Córdoba por USD 2 millones. La entidad genovesa fue su primer destino. A pesar de no provenir de uno de los llamados “grandes” del futbol pampero, se hizo rápidamente de un nombre en el Calcio. Al igual que con Johan Vásquez, los italianos vieron en él a un jugador con mucha proyección.

Tan solo dos años en Italia bastaron para que la Juventus le comprara. El club más acaudalado de la Serie A suele reclutar a los mejores jugadores de equipos menores en una táctica que tiene dos ventajas: evitan los desaforados precios de otros mercados como el inglés o el español y llevan a futbolistas que ya han probado su valía en el fútbol local.

El Genoa le compró en dos millones de dólares. Por Vásquez desembolsarán 3,5. El zaguero mexicano cuenta con más experiencia que Romero cuando fue comprado. (Foto: Daniele Mascolo/Reuters)

Los bianconeros decidieron ceder a Romero al Atalanta de Gian Pero Gasperini. En su único ciclo con los de Bérgamo, fue nombrado mejor defensor del campeonato. Ese estatus llamó la atención del Mánchester United y del Barcelona. Finalmente, el Tottenham se hizo de sus servicios por USD 50 millones. En ese lapso, además, el cordobés logró afianzarse en la selección Argentina y alzó la Copa América en Maracaná.

Romero, a semejanza de Johan Vásquez, supo labrarse un camino desde lo escalones más bajos de su oficio. Surgido del modesto Belgrado, partió al Genoa sin ninguna estridencia de por medio. El mexicano, por su parte, comenzó su recorrido en el futbol profesional en la división de ascenso con los Cimarrones de Sonora. Desde ahí llamó la atención de Rayados. En la Sultana del Norte no pudo ganarse un lugar ante la fastuosidad del plantel, pero sus virtudes llamaron la atención de Universidad Nacional.

En Pumas, Johan alcanzó el protagonismo que le fue negado en Rayados. Sin esa salida, quizá su futuro habría sido radicalmente distinto. (Foto: Omar Martinez/Reuters)

Tokio 2020 fue el punto de inflexión para Johan. Pero su ascenso tenía rato cocinándose. Después no de no hallar sitio en Rayados, el sonorense llegó a Pumas con la encomienda de sumar minutos. Rápidamente se ganó la titularidad y no solo eso: Pumas encontró a un líder defensivo que tanto habían echado en falta.

Su capacidad para anticiparse y fortaleza en la marca le abrieron las puertas del futbol de élite. La paleta de cualidades con las que cuenta Johan han sido bien valoradas por el Genoa, en donde tendrá que pelear por un lugar en la línea de tres defensores que usa el equipo italiano, con el capitán Domenico Criscito ocupando su posición. La flexibilidad del mexicano para jugar por derecha o izquierda la abre más posibilidades en su nuevo club.

El Genoa peleó por no descender en la campaña pasada. Pero finalmente enderezó el camino y acabó en la posición 11. Ese hecho ha derivado en ciertas críticas a Vásquez por partir hacia un destino lejos de las luminarias. Pero más allá de ese prejuicio, la realidad dicta que las posibilidades de crecimiento a futuro son amplias para el medallista mexicano.

Tokio 2020 fue el punto culminante para Vásquez. Su actuación en los Juegos Olímpicos terminó por convencer al Genoa de ir por él. (Foto: Molly Darlington/Reuters)

La empresa será sumamente complicada en un cuadro que carga con la etiqueta de haber sido el más goleado durante la campaña pasada, pero que experimentó una resurrección a partir de la llegada del entrenador Davide Bellardini. Gracias al orden impuesto con el mandamás del banquillo, el Genoa bajó radicalmente el número de goles encajados en comparación con la primera vuelta y libró el descenso en lo que parecía un desenlace inevitable.

Gianluca Scamacca, prometedor delantero italiano, figura en la lista de deseos de los equipos más fuertes de Italia. Por otro lado, Eldor Shomurodov, atacante uzbeko, partió a la Roma en el presente mercado de fichajes en una muestra más de lo redituable que resulta para los jerarcas salir a pescar a clubes vendedores como el Genoa.

La ilusión de la Selección Absoluta

Fue indiscutible en la sub-23, Ahora, con su partida a Europa, el defensor buscará ganarse un sitio en la selección de Gerardo Martino. (Foto: Edgar Su/Reuters)

El gran estado de forma de Vásquez con Pumas no fue suficiente para hacerse de un sitio en las convocatorias de la Selección Mayor, principal asignatura pendiente. En cierta medida porque los compromisos del combinado de Gerardo Martino coincidían regularmente con los de la sub-23. Pero en los pocos resquicios de espacio que hubo el zaguero no entró en la nómina de Tata. Ahora, enfundado en los colores del Genoa, el destino puede sonreírle a Johan. Después de Tokio 2020, todo parece posible.

