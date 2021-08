Marco Asensio buscará su reivindicación en Tokio 2020

Marco Asensio acumula un total de 26 juegos con la selección mayor de España, entre juegos oficiales y amistosos. Sus registros son de 1 anotación y 8 asistencias (Foto: Alberto Saiz/AP)

Marco Asensio, un jugador que desde sus inicios se mostró al mundo como una cara que podría relevar a una generación española histórica. Nombres como el de David Villa, Fernando Torres, Cesc Fábregas, se iban apagando mientras el del mallorquín comenzaba a sonar y brillar. Hoy a sus 25 años, una edad ,excelente para el futbolista, tiene la oportunidad de volver a brillar y apoyar a su país a competir por alguna presea Olímpica.

Sus inicios fueron a edades tempranas en el C. F. Playas de Calvià, con tan solo 5 años ya estaba inmiscuido en el balompié. Posteriormente quiso probar suerte en el Espanyol, sin embargo, fue en el Mallorca en donde llegó con 11 años y se quedó para hacer su formación como futbolista.

A diferencia de muchos “craks mundiales”, Marco no fue una estrella con demasiados reflectores en un inicio pues pertenecía a un club de la segunda división española: no estaba en los escenarios idóneos, pero su calidad sí que lo era. Su debut en la temporada 2013-2014 lo hizo de cambio; eventualmente se ganó la titularidad y se convirtió en un referente.

Cuando debutó con el Real Madrid en la Supercopa Europea ante el Sevilla y con esa anotación, demás de otras, Asensio consiguió anotar un gol en el debut de cada una de las competiciones en las que jugaba por primera vez. (Supercopa Europa, Copa Española, Champions League y Campeonato de Liga) (Foto: Sergio Perez/Reuters)

Las actuaciones lo llevaron a lo que para muchos es un sueño: jugar para el Real Madrid. Algunos dicen que esta es una de las máximas instancias que un deportista puede experimentar en su carrera, y Marco lo estaba consiguiendo antes de llegar a los 20 años de edad. Aunque, su traspaso no representó la llegada inmediata a “la casa blanca”, tuvo que finalizar la temporada en Mallorca, además de que en la temporada 2015-16 fue cedido al Real Club Deportivo Espanyol.

El momento de brillar en uno de los escenarios más mediáticos, ser jugador del Real Madrid, solicitado por Zinedine Zidane, no fue un evento que tardara. La Supercopa de Europa de 2016-2017 frente al Sevilla: primera actuación y primera anotación, mostraba que la presión no era algo que le afectara.

Su desempeño en el club merengue lo distinguieron y rápidamente lo convirtieron en un referente (por detrás de jugadores como Cristiano Ronaldo, Benzema o Gareth Bale); era el joven promesa que demostraba que era realidad. Sin embargo, no siempre se va en una línea ascendente. El hecho que Madrid fuera un equipo dominante en Europa, claramente beneficiaba a su proyección; pero como todo lo que sube tiene que bajar, el club tuvo un bajón y Asensio no estuvo exento de esto.

Cuando el Real Madrid lo cedió al Espanyol, firmó una cláusula de penalización económica en caso de que el jugador no fuera alineado en al menos 30 partidos durante la temporada (Foto: Susana Vera/Reuters)

Para 2018 el club no mostraba su mejor rostro, y eso se reflejo en el rendimiento del mallorquín, y para no mejorar su situación una lesión lo privó de las canchas. En un encuentro de preparación frente al Arsenal, en 2019, se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco externo de la rodilla izquierda; la recuperación tardaría alrededor de 6 meses.

Su paso por la selección nacional ha sido principalmente en las categorías juveniles; desde la Sub-16, Sub-19 y Sub-21. En la edición Olímpica de 2016, Asencio no pudo sumar a la selección pues ni siquiera se clasificó al torneo, por lo que en Tokio 2020 puede mostrar que aquellas habilidades que lo hicieron brillar aún están presentes.

En la selección absoluta ya ha disputado instancias de suma presión, en la Copa Mundial de Rusia 2018 vio acción en 3 encuentros: si bien no ha logrado trascender en la categoría mayor, al combinado que irá a Juegos Olímpicos podrá sumarles la experiencia de un mundial, e instancias finales de Champions League; tiene la capacidad de ser ese elemento diferenciador.

España cuenta con 3 preseas Olímpicas a lo largo de su historia: medalla de plata en Amberes 1920 y Sídney 2000, y medalla de oro en Barcelona 1992. En Tokio buscarán meter una más a sus vitrinas (Foto: Carl Recine/Reuters)

El que se haya quedado fuera de la lista de la Eurocopa, en la que España avanzó hasta semifinales, puede representar una oportunidad para ganar el oro. Su estado físico no está mermado por alguna lesión pues el tiempo de recuperación, además del descanso que implicó no participar, lo convierten en el jugador de peso que no tiene detrás el desgaste de un torneo como la Euro.

No es que Asencio tenga algún tipo de deuda con la afición española, pero si quiere ganarse un puesto en la nueva generación de futbolistas debe asumir su rol de figura a través de actuaciones y acciones que lleven a España a la posibilidad de una medalla.

