Así fue el monumental recibimiento de Alejandra Valencia luego de haber ganado el bronce en Tiro con Arco

Ale Valencia fue recibida con mucha efusión en Hermosillo después de obtener el bronce en tiro con arco por equipos (Foto: Twitter/@CODESONoficial)

La arquera mexicana, Alejandra Valencia, regresó a su natal Hermosillo, Sonora, después de su participación en Tokio 2020. Fue recibida con la grandeza que se merece luego de haber conseguido colgarse la medalla de bronce en la prueba de tiro con arco por equipos mixtos, junto a su compatriota Luis “Abuelo” Álvarez. La recepción reflejó el cariño que se ganó por parte de toda la afición mexicana que la siguió de cerca durante toda su participación Olímpica.

En redes sociales se compartieron diversos videos en donde se observa que incluso durante el aterrizaje del vuelo, pilotos y pasajeros reconocieron y aplaudieron durante algunos momentos a Alejandra por su participación histórica en los recientes Juegos Olímpicos. “¡Muchas, muchas gracias a Aeroméxico y Grupo Aeroportuario por mi bienvenida a Hermosillo! Y también un grandísimo agradecimiento a los pilotos, tripulación y pasajeros del vuelo, fueron los mejores”, compartió la atleta a través de su cuenta de Instagram poco después a su llegada.

La atleta mexicana buscará participar en sus terceros juegos Olímpicos para París 2024 (Foto: Clodagh Kilcoyne/REUTERS)

Unas horas más tarde, la representante nacional tuvo un encuentro con Alfonso Durazo, gobernador de Sonora. El gobernante se mostró muy contento y presumió la reunión mediante sus redes sociales. La historia de Alejandra Valencia se hizo muy popular por su simpatía y particular manera tan alegre de vivir sus competencias durante Tokio 2020.

En su descenso ya la esperaba su familia y para su sorpresa, también aguardaba un mariachi para celebrar su arribo y sus logros en la justa Olímpica. En declaraciones ante los medios que la interceptaron en el aeropuerto, Valencia reconoció que pasaba por un momento muy feliz por su actuación. “Es algo que estábamos buscando, queríamos lograrlo, lo logramos y eso significa el buen trabajo que hicimos para llegar a eso y que todavía podemos hacerlo mejor”, agregó.

A pesar de haber conseguido el bronce en la prueba por equipos, su participación en tiro individual se vio cortada en la ronda de cuartos de final de forma dramática con una flecha de desempate. Por ello, reconoció un sabor agridulce hablando específicamente de esa eliminación. “Me siento bien y mal, son muchas cosas, solo fueron 12 milímetros, fue una buena manera de perder, no fue tanta la diferencia, entonces está bien, vamos por ahí”, señaló.

Valencia ganó el bronce en tiro con arco en equipo mixto (Foto: Miguel Gutierrez/EFE)

Finalmente, destacó que el calor que se vivió en Japón durante su estancia fue un factor importante que influyó en demasía en su rendimiento y de los demás atletas. Además, los vientos provocados por un tifón hicieron poco favorable la zona en la que se debían lanzar las fechas en las competencias. “Las condiciones estaban horribles, fue un podio super variado y allí fue quien se adaptó primero”, concluyó.

Por otro lado, recientemente Valencia declaró para ESPN que su participación en Tokio tuvo muchos obstáculos. Un problema con los equipamientos del grupo de tiro con arco no pudo ser resuelto por ningún directivo del deporte en México. “No nos llegaron los uniformes. Estampamos nuestras playeras. Si no lo hubiéramos hecho, no hubiéramos podido tirar. Se comunicaron con nosotros a media competencia para decirnos que había habido un error de producción y que por eso no habían enviado el uniforme”, denunció la arquera.

La arquera mexicana cuenta todavía con un gran potencial debido a su talento y corta edad. Su mira ya se encuentra puesta en el proceso rumbo a los próximos juegos de París 2024. Su experiencia puede ser importante para tener una gran actuación en las siguientes olimpiadas y dejar el nombre de México aún más en alto.





