“Tenemos un sentimentalismo profundo por lo que vale el uniforme olímpico”: Ana Guevara cuestionó el actuar de las boxeadoras que originaron la polémica

Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), criticó el actuar de las boxeadoras Brianda Cruz y Esmeralda Falcón por divulgar las fotografías de los uniformes de las jugadoras de la Selección Mexicana de Softbol, los cuales terminaron en la basura de la Villa Olímpica.

“Los deportistas no tienen conocimiento de hasta cuánto puedes decir o utilizar las redes para comunicarte, y ahora en nuestro país tenemos un sentimentalismo profundo por lo que vale el uniforme olímpico, pero en Estados Unidos donde reciben cantidad de equipo se vuelve utilitario, y no estoy justificando, pero no quiero hacer un juicio de valoración de quién tiene la culpa pero hay que tomar cartas en el asunto”, mencionó la medallista olímpica de plata en Atenas 2004.

La directora de la Conade hizo hincapié en que su intención no era “enardecer la polémica”, sin embargo, aclaró que además de investigar a las jugadoras que se deshicieron de sus uniformes, también se debía hacer lo mismo con los responsables que estaban a cargo de la Villa Olímpica.

“Yo no quisiera dar un punto de vista porque no tengo la versión de ellas, no quisiera generar o enardecer la polémica, sobre todo atrás de lo que mediáticamente se hizo, que si eran mexicanas o mexicoamericanas. Por supuesto que tendrá que investigarse quién fue y por qué lo hicieron, pero también se debe ver que hay un vacío tremendo por parte de quienes están a cargo de la delegación dentro de la Villa, y de no informar cuál es el reglamento, más allá del patriotismo exacerbado que se da o no del abandono de la ropa”, declaró.

La ex velocista, considerada como una de las mejores en la historia de México, también cuestionó la permisibilidad del uso de las redes sociales por parte de los deportistas olímpicos.

“Al menos en lo que me tocó a mi vivir hubo un reglamento de conducta en torno al uso de los aros olímpicos, en torno al comportamiento dentro de la Villa o al uso de uniforme, y de quienes tengan patrocinio, y hasta donde está permisible el uso de las redes y lo que todo esto desencadena, como fotos y comentarios y mal uso de este tipo de situaciones, y creo que es importante restablecer de quién lleva la responsabilidad y todo aquello que no se informa o que se desconoce y que por eso pasan ese tipo de situaciones, donde lamentablemente el escrutinio público se volvió severo ante una situación como esta, pero las personas que están responsables del equipo debieron prever esto”, explicó.

Asimismo, Guevara confirmó que sus pronósticos sobre las 10 medallas que iba a ganar México quedaron oficialmente fuera de las probabilidades.

“Ya no tenemos condiciones para las 10 medallas, y de todos los cuartos lugares teníamos contados algunos como posibles metales. Hubo situaciones como las de Alejandra Valencia que por un tema de medición se queda atrás, y son los imponderables que no podemos controlar. No haremos un juicio sumario contra las deportistas, han competido y se han mostrado a la altura del evento, y hay que darle vuelta a la página aunque aún hay participaciones por ver”, aclaró.

