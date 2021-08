Checo Pérez despotricó contra Valtteri Bottas tras el choque que lo dejó fuera de la competencia

Checo Pérez despotricó en contra de Valtteri Bottas tras el choque que lo dejó fuera de la competencia (Foto: REUTERS/Florion Goga)

El fin de semana previo a las vacaciones de verano concluyó, de la manera más frustrante posible, para Sergio Pérez, el piloto de Red Bull que buscaba resarcir su actuación en Gran Bretaña y sumar la mayor cantidad de puntos en el Gran Premio de Hungría, luego de clasificar en el cuarto lugar de la parrilla.

La ilusión duró muy poco, ya que en la primera curva de la carrera, el mexicano fue embestido por el Mercedes de Valtteri Bottas, coequipero de Lewis Hamilton y uno de los rivales directos de Checo a lo largo de la temporada en la Fórmula 1.

El percance ocurrió tras un error de Bottas en el cálculo para frenar sobre el pavimento húmedo, por lo que se llevó por delante a Lando Norris, perdió el control de su monoplaza y no pudo evitar el contacto con Pérez, quien mostró su frustración de distintas formas tras el choque.

Checo Pérez despotricó en contra de Valtteri Bottas tras el choque que lo dejó fuera de la competencia (Foto: REUTERS/Peter Kohalmi)

La primera de ellas ocurrió a través de la comunicación por radio con el equipo, ya que a pesar de que pudo continuar al volante durante media vuelta más, fue notificado que debía retirar el automóvil por parte de sus ingenieros, algo que provocó la desesperación del tapatío mediante un sonoro y claro grito:

“¡Qué idiota!” exclamó Checo Pérez tras el incidente y justo antes de notar que el monoplaza ya no estaba en condiciones de continuar en carrera. El equipo no respondió al insulto y se limitaron a verificar los daños, hasta que le exigieron detener el auto para no empeorar el estado de la unidad de potencia.

Este fue solo el primero de los embates verbales que tuvo el mexicano, quien después de abandonar el GP de Hungría y ver el resto de la competencia a través de las pantallas, ofreció algunas declaraciones en las que explicó lo sucedido.

Checo Pérez despotricó en contra de Valtteri Bottas a través de la comunicación por radio (Foto: Captura de pantalla/F1TV)

“Bottas ha cometido un gran error y nos arruinó la carrera. No sé qué más decir. Se acabó todo. El motor está dañado, llegó hasta el radiador”, afirmó Sergio Pérez para Ziggo Sport, luego de los primeros análisis a la fuente de poder del monoplaza, ya que se encontraba en estado crítico y que podría tener afectaciones para la siguiente carrera.

Además, el mexicano reflexionó al respecto y se lamentó por la buena oportunidad que le arrebataron para sumar muchos puntos en el campeonato, ya que los dos Red Bull se habían colocado en una buena posición tras la largada en Hungría.

“No había nada que pudiera hacer ahí y es una gran lástima para el equipo. Había avanzado hasta el tercer lugar, podría haber sido un gran día para nosotros y las cosas cambiaron dramáticamente”, ya que el choque provocó su abandono junto al de Lando Norris, así como daños irreparables en el auto de Max Verstappen, quien no pudo rendir al máximo nivel y concluyó décimo.

Valtteri Bottas impactó el auto de Sergio Pérez en la primera curva del Gran Premio de Hungría tras romper la dirección con el auto de Lando Norris (Foto: REUTERS/Peter Kohalmi)

Posteriormente en redes sociales, Checo se mostró más sereno y explicó a sus seguidores las sensaciones que tuvo tras el impacto y el resultado de los daños, además de afirmar que Bottas le había ofrecido una disculpa.

“Un día frustrante, tuve una buena arrancada y ya estábamos terceros. Se nos fue una oportunidad grande en la carrera, Bottas se disculpó por su error. A cerrar la página y enfocarnos en la mejor segunda mitad de temporada”, sentenció.

La siguiente carrera será hasta el domingo 29 de agosto dentro del circuito de Spa-Francorchamps, en Bélgica, ya que en medio se atraviesa un breve receso veraniego que marca la mitad de la temporada 2021 de Fórmula 1.

