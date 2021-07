José Juan Macías señaló que el futbol mexicano “está muy inflado”

"JJ" durante un enteramiento con el Getafe (Foto: Instagram@jjmacias9)

El delantero mexicano José Juan Macías tomó la decisión de abandonar las Chivas del Guadalajara y emprender una nueva aventura a en LaLiga de España con el Getafe. Tras debutar con el club de la periferia de Madrid, el jugador habló a la prensa sobre la Liga MX.

“El futbol mexicano está muy inflado”, opinó en entrevista con Fox Sports. Macías explicó que hay algunos jugadores en México que “no tienen metas de venir acá (Europa)”, aunque dejó en claro que respeta su postura.

El seleccionado del Tri y que estuvo cerca de acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, señaló que ahora su principal meta es ser el titular del Getafe y disfrutar cada momento.

El delantero agregó que en Europa no está dejando de lado un sueño, sino que llegó a cumplir una meta y el siguiente paso es volverse titular indiscutible con el Getafe.

Aunque llegó en calidad de préstamo, José Juan está valuado en 10 millones de euros, según Transfermarket (Foto: Instagram@jjmacias9)

“Estoy cumpliendo una meta, más que un sueño. Las metas te las planteas y las logras y los sueños solamente están ahí. Lo único que quiero es ganar un puesto aquí, disfrutarlo y el futuro es incierto”

Al ser cuestionado sobre su supuesta malas actitudes, añadió que no es prepotente, pero que en muchas ocasiones su seguridad la confunden, pero que él siempre está dispuesto a mejorar.

“Ser soberbio es yo no aceptar lo que tú me dices; un error, no querer mejorar, ser prepotente, y otra cosa muy diferente es ser seguro. Tienen muy mal pensando las definiciones de esas palabras”

“JJ” continúa haciendo pretemporada con el equipo español y ha sido titular bajo la dirección de Míchel González, quien lo conoció cuando era técnico de los Pumas de la UNAM.

Miguel González Míchel, elogió al joven delantero durante su estancia en Pumas (Foto: Archivo)

Los once elegidos por Míchel para enfrentar al Fuenlabrada fueron: Yañez, Djene, Miquel, Mata, Macías, Hugo Duro, Olivera, Arambarri, Iglesias, Timor y Miranda. El partido terminó con una victoria a favor del Getafe por la mínima diferencia con gol de Chema Rodríguez al minuto 85 en el Fernando Torres.

Macías llegó al cuadro madrileño en calidad de cedido hasta final de temporada con opción a compra y será el primer mexicano que defenderá la camiseta del conjunto español.

Tras su llegada al viejo continente, el ex rojiblanco se reunió con el legendario jugador, Hugo Sánchez aunque dejó claro que está dispuesto a superarlo: “El último fue Hugo (Sánchez), fui a cenar (con él). También con Héctor Herrera, Diego Lainez, que desde chiquito juego con ellos, y sí me platican del gran nivel de la Liga. Hay que hacerlo igual o mejor que ellos”, resaltó en conferencia de prensa.

“(Sánchez) es el mejor jugador en la historia de México; pero yo vengo a hacer lo mío. Confío mucho en mi capacidad y voy a hablar dentro del campo”, aseveró.

Asimismo, José Juan, se ha convertido en el centro delantero más joven en emigrar a Europa desde la Liga MX, aseguró tener como referente a Javier “Chicharito” Hernández ”. Macías dijo querer emular su “gran trayectoria”, e incluso mejorarla.

“Obviamente Chicharito es un referente para todos los mexicanos, por su gran trayectoria”, dijo Macías, quien reveló que antes de viajar tuvo contacto con varios jugadores mexicanos que han pasado por la Liga.

Con tan sólo 21 años de edad, llegó a convertirse en uno de los mejores delanteros mexicanos de la Liga MX, donde demostró que León y Chivas no se equivocaron al brindarle la confianza para ser titular.

Muchos analistas expresaron que llegó a Europa luego de su peor temporada en la Liga MX (Foto: Instagram/michelgonzalez8)

Macías se formó en el Guadalajara, equipo en donde pasó prácticamente por todas las categorías: desde Tercera División, Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 20, en las que marcó 41 goles. De ahí debutó en el Rebaño Sagrado, donde no se sintió valorado inicialmente y salió cedido a la Fiera.

En el conjunto Panza Verde sorprendió y se consolidó como una realidad de la mano del director técnico Nacho Ambriz . Posteriormente, la directiva actual encabezada por Ricardo Peláez habló con él para convencerlo de su regreso.

