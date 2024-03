Guadalajara ganó como visitante en el torneo Grita México A21

Puebla vs Guadalajara (Foto: EFE)

Guadalajara, uno de los clubes más populares del fútbol mexicano, ganó el viernes 2-0 como visitante a Puebla en la segunda jornada del torneo Grita México A21.

Más temprano, Mazatlán se consolidó en el liderato general con seis puntos tras ganar 2-1 a Pachuca con un doblete del brasileño Camilo Sanvezzo.

“Considero que la participación del equipo en el trabajo colectivo fue extraordinaria. Vamos en un proceso bueno, se fue trabajando el partido y se dieron las oportunidades para sacar un buen resultado”, dijo el director técnico de Guadalajara, Víctor Manuel Vucetich.

“Me ha gustado lo que ha hecho el equipo, hoy no cometimos errores, iniciamos con nueve canteranos y esto no es fácil. Me va dejando tranquilo, pero tenemos que cuidar detalles”, agregó.

En el triunfo de Guadalajara, Manuel Mayorga anotó el primer gol a los 55 minutos con un potente disparo desde el vértice del área que sorprendió al portero paraguayo Antony Silva.

Isaac Brizuela anotó el segundo gol a los 94 minutos con un potente disparo desde fuera del área tras robar el balón en el medio campo.

En tanto, Mazatlán remontó una desventaja y registró su segundo triunfo consecutivo.

Pachuca se adelantó a los 20 minutos cuando el argentino Nicolás Ibáñez aprovechó un error defensivo para escapar y definir con un disparo en el área ante la salida del portero uruguayo Nicolás Vikonis.

Sanvezzo empató para Mazatlán a los 45 minutos cuando vio adelantado al portero Carlos Moreno y definió elevando el balón tras aprovechar un error defensivo.

Sanvezzo anotó su doblete a los 83 minutos cuando definió en el área chica después de que el portero le detuvo su tiro penal.

El sábado se jugarán los partidos entre León-Tijuana, América-Necaxa, Monterrey-Pumas UNAM y Atlas-Bravos Juárez. Un día después, Toluca enfrentará a Tigres UANL y el vigente campeón Cruz Azul visitará a Santos Laguna.

