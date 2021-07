Carlos Vela marcó su sexto gol de la temporada en el empate entre LAFC y Minnesota

La victima fue el Minnesota United, equipo que no pudo contener a Vela durante el primer tiempo y antes de ir al descanso, sus redes fueron perforadas por “Cracklitos”. (Foto: Instagram/lafc)

El nombre de Carlos Vela sigue dando de qué hablar en la esfera del fútbol internacional, pues este miércoles 28 de julio se dio a conocer que anotó su sexto gol de la temporada.

Luego de superar varias lesiones en torneos pasados, el mexicano canterano de Guadalajara volvió a retomar su nivel y mostró su calidad en la Major League Soccer (MLS).

Carlos Vela hizo su gol con la pierna derecha, cosa rara para el atacante del LAFC, quien recibió un pase de Cifuentes, encaró, se colocó frente al arquero y definió con clase.

Al final, el marcador entre LAFC y Minnesota United concluyó con un empate (2-2).

Su racha la inició hace un par de semanas ante el Real Salt Lake, después a los Timbers de Portland, Vancouver Whitecaps y ahora Minnesota sufrió de su talento y goles.

El delantero mexicano Carlos Vela está a seis meses de finalizar su contrato con su actual equipo de la MLS. Sin embargo, el futbolista dijo estar enfocado en sus metas a corto plazo y no tener preocupación alguna sobre su futuro.

“La verdad, nunca me enfoco en el futuro, disfruto este momento con mi equipo, al que quiero poner en lo más alto de esta la liga, ganar un título y (sobre) el futuro, ya decidiremos”, afirmó en conferencia de prensa.

“Pienso en ayudar al equipo cuando queda poco para que acabe, es algo que motiva y, sobre todo, ayudar, porque tuve muchas ocasiones en las que no pude anotar y en mi cabeza estaba solamente meter gol para ganar”, relató el originario de Cancún.

Además, confesó que ya no tiene excusas para estar a buen nivel y ayudar al conjunto angelino a estar bien en el torneo estadounidense: “Creo que es la presión que me pongo en cada partido. Ganamos, metí gol, pero no me fui del todo contento porque pude haber metido tres o cuatro goles y es algo que todavía tengo que mejorar. Estoy recuperando mi nivel y vamos por buen camino”.

Por otro lado, afirmó que ha dejado sus lesiones atrás y está listo para regresar a mostrar su mejor nivel en la cancha : “Llevo los últimos dos partidos jugando ya sin dolor, pudiendo disfrutar de volver a jugar y no pensar en la lesión y eso es importante en mis jugadas. Ya estoy sin problema, ya no hay excusas, ya no tengo dolor así que ya todo es cuestión de ayudar al equipo para ganar”, comentó en rueda de prensa.

Cabe señalar que el nacido en Cancún ya lleva anotados 53 goles en sus cuatro temporadas en Estados Unidos, donde ha jugado un total de 72 compromisos. Además se hizo acreedor al Botín de Oro en el 2019, donde batió el récord más goles en una temporada.

Sin embargo, Vela tuvo un inicio de temporada complicado con LAFC y es que en su primer juego de 2021 tuvo que salir de cambio ante Austin FC debido a una lesión en el muslo. Por ello, se mantuvo sin actividad durante tres encuentros y apenas disputó algunos minutos ante Seattle Saunders en la quinta semana del torneo.

El mexicano hizo su segundo tanto en el torneo, y no marcaba desde el 23 de junio, cuando pudo reencontrarse con las redes, con un gol y una asistencia para la victoria de Los Angeles FC por 2-0 ante FC Dallas, en la novena semana de la temporada 2021 en Major League Soccer (MLS).

