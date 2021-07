Las palabras de Checo Pérez en medio de la polémica entre Red Bull y Mercedes (Foto: REUTERS/Christian Bruna)

La Fórmula 1 vive uno de los momentos más tensos en los últimos años, pues tras el incidente entre Lewis Hamilton y Max Verstappen en el circuito de Silverstone, la polémica no ha cesado entre las escuderías líderes del campeonato.

Tanto Mercedes como Red Bull se encuentran en una auténtica guerra fría de declaraciones y acciones que podría estar a punto de estallar en el próximo Gran Premio de Hungría, donde los dos pilotos se volverán a encontrar sobre el asfalto, no sin antes recibir un nuevo dictamen de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) por la polémica maniobra de Hamilton que culminó con Verstappen en el muro.

Luego de que la escudería austriaca hiciera válido su derecho de solicitar una nueva revisión de la sanción, el intercambio de palabras volvió a encender la chispa entre los dos equipo; sin embargo, hay un elemento que todavía no ha querido entrar de lleno en la discusión: Sergio Pérez.

Sergio Pérez terminó en la posición 16 el Gran Premio de Gran Bretaña (Foto: REUTERS/Christian Bruna)

Después del choque entre Max y Lewis, el piloto tapatío se limitó a decir que el conductor británico “fue demasiado por encima del límite”, por lo que optó por no entrar de lleno en la polémica y ver la resolución de su coequipero desde un punto un poco más alejado.

Ahora, en vísperas de otra carrera que será determinante en la definición por el mundial de pilotos y constructores, Pérez volvió a escena a través de redes sociales y dejó palabras llenas de ilusión para sus seguidores, en especial tras el decepcionante fin de semana que tuvo en Gran Bretaña.

“Estoy completamente concentrado en GP de Hungría y planeamos recuperarnos. Estamos muy motivados como equipo y estamos haciendo todo lo posible para volver fuertes”, expresó a través de la cuenta de Red Bull Racing en Twitter.

Sergio 'Checo' Pérez recriminó a Lewis Hamilton haber ido muy por encima del límite en el incidente con Max Verstappen (Foto: REUTERS/Lars Baron)

Estas palabras, combinadas con las de Max Verstappen en las que optó por enfocarse en lo que sucede dentro de la pista, dejan entrever que el deseo por volver a correr es total del lado de Red Bull y que siguen en la preparación para volver a derrotar a Mercedes en el campeonato de pilotos y constructores.

“No presto atención a los juegos mentales. Estas cosas no me molestan. Solo me concentro en la pista de la mejor manera posible. Cualquier cosa más allá de eso no es relevante para mí”, mencionó Verstappen sobre la polémica que gira alrededor de Red Bull y Mercedes por el incidente que tuvo en Silverstone.

Ante este incendio que se vive entre los dos garajes más poderosos del 2021 en la Fórmula 1, el jefe de la escudería alemana salió para intentar calmar los ánimos y velar por el bienestar de la competición, ya que una disputa desleal entre Mercedes y Red Bull sería perjudicial en todos los ámbitos.

Max Verstappen y Lewis Hamilton lideran el mundial de pilotos de la Fórmula 1 tras las primeras 10 carrera de la temporada 2021 (Foto: Reuters)

“Creo que una vez que bajen las emociones, intentaremos restaurar nuestra relación profesional por el bien de la Fórmula 1″, mencionó Toto Wolff a para Motorsport. Posteriormente dejó en claro que esta rivalidad es buena para el deporte, siempre y cuando no se rebase el límite profesional.

“Creo que la controversia y la polarización está bien para el deporte, pero donde usas ya las animosidades personales, es donde estás sobrepasando el límite. El campeonato todavía tiene un largo camino por recorrer, y hay muchos, muchos puntos por anotar”, sentenció.

La próxima carrera será en Hungría, dentro del circuito de Hungaroring en Budapest, donde Verstappen, Hamilton, Pérez y Bottas intentarán colaborar a la causa por el campeonato de pilotos y constructores. Será el domingo 1 de agosto a las 8:00 horas, en tiempo del centro de México.

SEGUIR LEYENDO: