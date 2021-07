Marcus Rashford se defendió de las acusaciones por “beneficiarse comercialmente” de acuerdos con empresas

Marcus Rashford fue víctima de insultos racistas por haber fallado el penal ante Italia en la final de la Eurocopa (Reuters)

Desde que la selección de Inglaterra perdió la final de la Eurocopa contra Italia, Marcus Rashford ha sido objeto de insultos racistas, burlas y hasta ataques mediáticos por haber fallado uno de los penales en la tanda definitoria en Wembley. El jugador del Manchester United escribió este martes un duro descargo después de enterarse que en las próximas horas se publicará un artículo en el que contará cómo supuestamente se ha beneficiado comercialmente de diversas campañas.

El delantero se anticipó al informe y emitió una serie de tuits al respecto: “Recién he escuchado que The Spectator planea contar una historia mañana sobre cómo me he beneficiado comercialmente en los últimos 18 meses... Para aclarar, no necesito asociarme con marcas. Me asocio porque quiero progresar en el trabajo que hago fuera de la cancha y la mayor parte de los honorarios que recibiría contribuyen a eso”.

Miles de usuarios replicaron su mensaje y apuntaron directamente contra el sitio británico. Además, aplaudieron el gesto del jugador de 23 años, que contó cómo hace para ayudar a los más necesitados: “La mayor parte de los honorarios que recibo contribuyen a eso. El verano pasado, 1,3 millones de niños tuvieron acceso a apoyo alimentario, a través de mi relación con Burberry, los niños tienen un lugar seguro para estar después de la escuela donde serán alimentados, luego de la inversión de noviembre los niños vulnerables tienen lugares seguros a los que ir en estas vacaciones de verano y, debido a mi relación con Macmillan, 80.000 niños ahora tienen un libro que pueden llamar suyo”.

“¿Tengo un atractivo comercial más grande después de los cambios de sentido? Estoy seguro. Pero también soy futbolista internacional del Manchester United y de Inglaterra. ¿Por qué siempre tiene que haber un motivo? ¿Por qué no podemos hacer lo correcto?”, sentenció Rashford, quien recibió el apoyo de miles de fans.

El apoyo de los fans a Marcus Rashford (Reuters)

El delantero del Manchester United la semana pasada fue víctima de insultos racistas después de haber fallado el penal en la definición por penales que consagró a Italia en la Eurocopa. Por eso escribió entonces un largo texto en el que manifestó: “He crecido en un deporte en el que espero leer cosas escritas sobre mí. Ya sea por el color de mi piel, dónde crecí o, más recientemente, cómo decido pasar mi tiempo fuera de la cancha. Puedo soportar críticas de mi actuación durante todo el día, mi penal no fue lo suficientemente bueno, debería haber entrado, pero nunca me disculparé por quién soy y de dónde vengo. Soy Marcus Rashford, de 23 años, hombre negro de Withington y Wythenshawe, South Manchester. Si no tengo nada más, tengo esto”.

Desde entonces, ha recibido el apoyo de millones de personas, e incluso un mural con su rostro que había sido arruinado con mensajes de índole racista fue recuperado por un grupo de fans que pegaron carteles y pancartas con muestras de afecto hacia él. Con respecto ese gesto, el goleador británico dijo que “estuvo al borde de las lágrimas” al ver la noticia y en agradecimiento a las muestras de afecto, expresó: “Ver la respuesta en Withington me puso al borde de las lágrimas. Las comunidades que siempre me rodearon con sus brazos siguen sosteniéndome. Soy Marcus Rashford, un joven negro de 23 años de Withington y Wythenshawe, en el sur de Manchester. Si no tengo nada más, tengo eso”, y finaliza la misiva: “Por todos los mensajes amables, gracias. Volveré con más fuerza. Volveremos más fuertes”.

