América podría jugar sin público las primeras jornadas del Apertura 2021

(Foto: EFE/Carlos Ramírez)

A pocos días de que inicie el Torneo Apertura 2021 de la Liga MX de la Primera División, empezó a surgir la incertidumbre sobre lo que pasará con el aforo en los estadios, pues ante el aumento de contagios por COVID-19 en el país, y principalmente en la Ciudad de México, no se tiene conocimiento sobre las acciones que emprenderán los equipos.

Ante ello, el club América ya se adelantó a la situación y podría jugar sus primeros partidos del Apertura 2021 a puerta cerrada, con la finalidad de evitar contagios dentro del Estadio Azteca, según detalló ESPN.

Se señaló que la directiva azulcrema estaba considerando la posibilidad de no permitir el ingreso de aficionados a la tribuna del Coloso de Santa Úrsula durante los primeros partidos donde las Águilas son locales.

FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Aunque actualmente el semáforo epidemiológico no ha presentado cambios, y las autoridades sanitarias no han emitido algún comunicado oficial al respecto de las actividades permitidas, los dueños y directivos del conjunto azulcrema no arriesgarían a su afición.

El debut del conjunto de Santiago Solari será el próximo jueves 22 de julio a las 21:00 horas contra Querétaro en el Estadio de La Corregidora, por lo que su primer encuentro como local sería hasta la jornada 2 el día sábado 31 de julio contra Necaxa.





*Información en desarrollo