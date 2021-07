Sebastián Palacios, ministro del Deporte de Ecuador: entre el orgullo por la delegación récord en Tokio 2021 y los desafíos de la inclusión

Sebastián Palacios, ministro de Deporte de Ecuador, fue legislador y seleccionado de bicicross.

Sebastián Palacios, de 34 años, fue legislador y seleccionado nacional de bicicross, ahora dirige el Ministerio del Deporte de Ecuador. En una entrevista para Infobae, el ministro explicó las estrategias de la institución para mejorar los incentivos que reciben los deportistas, además dio detalles sobre el apoyo a los deportistas olímpicos. Además, Palacios conversó sobre el enfoque de género que la institución mantendrá en sus proyectos.

El Ministro del Deporte, durante su faceta como legislador ganó adeptos por su sensibilidad frente a los derechos humanos y su activismo en favor de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ+.

-¿Qué significa para el Ecuador tener por primera vez una delegación de 48 deportistas olímpicos?

-Para todos los ecuatorianos debe ser un motivo de orgullo el saber que el Ecuador tendrá a 48 deportistas en la competencia más grande del planeta: los juegos olímpicos. En los últimos juegos olímpicos, Ecuador tuvo 38 deportistas, hoy tiene 48. Además, el número de mujeres que representa a nuestra delegación supera a la cantidad de hombres, lo que también es motivo de orgullo. El número de mujeres se ha duplicado desde la última participación de Ecuador en los juegos olímpicos.

Esto no solo es cantidad sino calidad. Tenemos deportistas muy bien rankeados a nivel mundial que ofrecen y prometen buenos resultados y, de seguro, más de una alegría para los ecuatorianos.

-¿Cómo se traduce ese “orgullo” en el apoyo que se les da a los deportistas olímpicos, desde la cartera de Estado que dirige?

-Desde el día 1, cuando llegamos al ministerio del Deporte vimos que la prioridad era que nuestros deportistas olímpicos y paralímpicos –tenemos 10 deportistas paralímpicos clasificados– por lo que coordinamos la vacunación (contra el COVID-19) para nuestros deportistas, junto al Ministerio de Salud y el Comité Olímpico, para que puedan viajar tranquilos y que, al saber que ya están con la vacuna, puedan hacer lo que más les gusta y puedan enfocarse en alcanzar su objetivo y sus resultados. Adicionalmente, coordinamos la entrega de, aproximadamente, medio millón de dólares para la logística de nuestra delegación de los juegos olímpicos, para asegurarnos que no les falte nada a nuestros deportistas, que tengan a sus entrenadores cerca, al equipo multidisciplinario, a fisioterapeutas, a mecánicos, a masajistas, para que estén allí y les brinden el apoyo necesario para que ese sueño de todos los ecuatorianos de tener una nueva medalla olímpica, que creo nos merecemos, sea una realidad.

Después de Tokio debemos empezar a soñar en París 2024. Generalmente los juegos son cada cuatro años, pero esta vez tendremos los nuevos juegos en tres años, lo que hace que actuemos rápido y de forma ágil. Apenas lleguemos de Tokio diseñaremos con los deportistas un nuevo plan de alto rendimiento, que sea un plan más cercano a lo que necesitan los deportistas. Para ello, estoy conversando cada día con los deportistas, para saber las expectativas que tienen y cómo podemos trabajar de la mano.

Con este nuevo plan de alto rendimiento, aseguraremos tener deportistas bien preparados, con el apoyo necesario, que nos representen a nivel internacional y miraremos no solo a los que están en la cima sino a los que están subiendo, a los que tienen el talento pero les falta el apoyo. A ellos, también les daremos el apoyo necesario para tener un equipo fuerte y para que Ecuador se convierta en una potencia deportiva en la región y en el mundo.

-Sobre el plan de alto rendimiento, ¿cuáles son algunas de las mejoras que nos puede adelantar?

-Lo estamos diseñando junto a los deportistas, desde allí es una mejora y es una diferencia. No vamos a imponer un plan de alto de rendimiento, sino que lo construiremos junto a ellos, que sea participativo para que se comprometan con este. Hay dos cosas que han surgido de estas conversaciones con los deportistas: la primera es institucionalizar el plan dentro del Ministerio del Deporte, porque nunca ha estado institucionalizado y, al no estarlo, se ha complejizado la entrega de recursos e incentivos. Los deportistas ahora empiezan a recibir los incentivos entre marzo, abril o mayo, cuando desde enero ya nos están representando.

Otra necesidad es la importancia de que en el plan haya un componente de pre-alto rendimiento. Porque se vuelve casi un círculo vicio el que los deportistas deban obtener puntos para ingresar al plan de alto rendimiento, pero hay deportistas que no tienen muchos recursos y se les hace difícil viajar a otros países, por ejemplo, sin el apoyo gubernamental y por lo tanto no logran entrar al plan. Entonces el plan debe tener un componente de identificación de talentos y que obviamente les brindemos soporte, apoyo y acompañamiento para que estos talentos puedan acceder al plan de alto rendimiento y así no dejemos a ningún deportista de lado.

-Tenemos casos que se han vuelto recurrentes, no en la actual administración, pero por ejemplo está la historia de Glenda Morejón que participaba en los torneos de marcha sin los zapatos adecuados, justamente por la falta de incentivos. ¿Cómo mejorar esto y cómo descentralizar el trabajo del Ministerio del Deporte a través de las federaciones?

-Hay tres cosas importantes que hacer y estamos trabajando en eso. La primera asegurarnos que los deportistas que tienen talento y que han representado al Ecuador de la mejor manera, como Glenda Morejón, sean parte del plan de alto rendimiento. Lo segundo es que logremos articular todo el sistema deportivo. Existen 24 federaciones provinciales y poco más de 50 federaciones ecuatorianas que reciben recursos del Ministerio del Deporte y del Estado, es decir más del 60 % del presupuesto que tiene el Ministerio del Deporte, aproximadamente USD 51 millones se transfiere a los organismos deportivos para que generen proyectos y resultados. Sin embargo, hemos detectado que muchos de estos organismos, sobre todo provinciales, usan entre el 80 % y 95 % del presupuesto para gastos administrativos y solo entre el 5 % y 15 % llegan a los deportistas. El tercer reto es entender que el deporte no puede crecer solo con recursos públicos. Eso lo ha demostrado la experiencia y la realidad estos últimos años. Necesitamos el apoyo de la empresa privada y hoy tenemos una pieza clave que es el incentivo tributario. Esperamos que, a través de esta iniciativa, en el año 2021 se inyecten USD 35 millones a los deportistas sin que el Ministerio reciba ni un centavo, porque la relación debe ser directa entre auspiciantes y deportistas.

La marchista ecuatoriana Glenda Morejón, quien competirá en los 20 km, en las Olimpiadas de Tokio 2020+1. En 2017, Morejón llamó la atención porque a pesar de ganar torneos internacionales tenía zapatos parchados. (Foto: EFE/Fabián Navarro/Archivo).

-¿Qué pasa con la inclusión de deportistas que pertenezcan a la diversidad sexo-genérica? ¿Qué es lo que se plantea hacer?

-Como Ministerio del Deporte entendemos al deporte como una gran herramienta del desarrollo. El deporte logra que exista mayor paz, que se elimine la violencia y que exista igualdad de género e inclusión. Esta institución así como la ONU mira al deporte como una herramienta clave para aterrizar los objetivos de desarrollo sostenible. Vemos como un eje transversal erradicar la violencia contra la mujer y la inclusión en todos los proyectos que hagamos en el ministerio del Deporte.

-Al inicio hablábamos sobre que la delegación de deportistas está mayormente conformada por mujeres, ¿cuál es el mayor problema que enfrentan las mujeres deportistas ecuatorianas? ¿cómo piensan solucionarlos?

-Estamos trabajando en un proyecto integral para sensibilizar a las mujeres deportistas y a sus equipos y a la dirigencia, de la mano con eso que exista claridad de cómo una mujer, niño o niña puede acceder a la justicia para denunciar cualquier hecho de violencia dentro del ámbito deportivo y que se garantice que haya más mujeres participando en el deporte, no solo en el alto rendimiento donde hemos visto buenos resultados, sino también en las bases, desde el deporte barrial, desde el deporte formativo, allí está el semillero formativo y que haya más participación de las mujeres en la dirigencia deportiva. Así la igualdad de género se verá protegida en el ámbito deportivo.

SEGUIR LEYENDO: