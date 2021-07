“Norris se salió con la suya”: el tajante mensaje de Checo Pérez tras quedar sexto en el GP de Austria de Fórmula 1

redbullracing

Tras quedar sexto en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1, el tapatío Sergio Checo Pérez reconoció que el piloto inglés Lando Norris (McLaren) se había “salido con la suya”, y también aprovechó para ofrecer disculpas al piloto de Ferrari, Charles Leclerc, “porque —admitió— no es la forma en que me gusta correr. No soy ese tipo de piloto que corre de esa manera.”

“Básicamente con Norris, en la primera vuelta, se salió con la suya, no tuvo ningún daño. Obviamente la próxima vez puede ser muy diferente y es solo la primera vuelta. Sentí que estaba por delante y él simplemente me sacó del circuito, lo cual no fue lo suficientemente justo”, admitió Pérez.

Información en desarrollo...