Cuál es la posibilidad de que Marco Fabián regrese a Chivas

Los fichajes dentro de la Liga MX continúan y cada uno de los clubes alista sus mejores contrataciones para reforzar al plantel. Con cada inicio de temporada, los rumores sobre la llegada de jugadores también es parte del ámbito que manejan los clubes previo al torneo.

En esta ocasión, el equipo de Guadalajara está en la mira de un canterano que quiere regresar a toda costa, se trata de Marco Fabián, quien al finalizar el Guardianes 2021 se quedó sin equipo y ahora buscará incorporarse con el Rebaño Sagrado.

En los últimos días surgieron rumores sobre la posible incorporación de Fabián al equipo, sin embargo no se ha confirmado nada pues la atención de Chivas se concentró en los jugadores que aportó para selección y la condición de José Juan Macías.

Recientemente el propio mediocampista detalló cuáles son sus posibilidades de regresar con las Chivas y explicó en qué condiciones se encuentra con el equipo. En entrevista para Amazon Prime duranta una transmisión en Instagram, el jugador de 31 años contó algunos de los detalles en los que se encuentra su carrera.

Empezó por explicar que, a pesar de que tiene todas las intenciones de regresar con los rojiblancos, sus posibilidades se mantienen en un sueño; expresó su cariño que le tiene a la camiseta y lo que significó su etapa con Chivas. Cuando se le cuestionó sobre sus intenciones de volver a Guadalajara respondió:

“Si tuviera la respuesta o si quisiera tenerla, te diría que sí en algún momento, lo he expresado que siempre ha sido un sueño después de todo lo que vivimos, todo lo que viví en Chivas, un gran sueño sería regresar a portar la playera de Chivas, ¿por qué no?, soy un jugador que la tengo en el corazón y sería muy bonito regresar”, explicó.

Apuntó que las probabilidades de que llegue con el equipo de Ricardo Vucetich son pocas pues negó que existan negociaciones con la directiva, resaltó que todo se mantiene en un anhelo por cumplir, aunque no se logre en el Apertura 2021 buscará la manera de llegar a él en el futuro próximo de su carrera.

“No sé si sea ahora, después, en unos años, de que me gustaría, me gustaría (regresar a Chivas), lo he admitido en muchas situaciones, pero en este momento no lo sé”, confesó.

Sobre su futuro en como jugador de la Liga MX, no reveló cuál será su nuevo equipo. Luego de que el club de Bravos de Juárez no lo renovó y le dio las gracias al cierre del torneo anterior; Marco Fabián quedó sin equipo y tomó unas largas vacaciones en donde aprovechó para pedirle matrimonio ahora comprometida Kristel Fabre.

Aunque no dio señales para dónde girará su rumbo, detalló que próximamente informará sobre su nuevo destino en el trayecto de su carrera, pues acotó que por el momento no podía filtrar información sobre ello debido a que se encuentra en negociaciones, además dijo que no sabe exactamente la condición en la que está su posible fichaje:

“Estoy por ahí..., después voy a poder expresar y gritar cuál es mi futuro, pero en este momento no lo puedo decir porque estamos en eso, todavía no puedo compartir porque ni yo lo sé”, confesó.

Durante el torneo pasado, el futbolista tapatío protagonizó algunos escándalos por su comportamiento que rompió con los protocolos de la Liga MX. Debido a la situación de coronavirus que prevalece en el país, cada jugador debía evitar reuniones fuera de los compromisos deportivos.

Pero Marco Fabián las ignoró y acudió a una fiesta que vulneró a todo el equipo de Juárez a un posible contagio; fue sancionado siguiendo el protocolo de la liga y el propio jugador aceptó sus errores.

