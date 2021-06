¿Regalo o burla? Haas le dio a Nikita Mazepin un trompo de juguete, criticó al equipo y generó otra polémica en la Fórmula 1

Nikita Mazepin jugando con el trompo

Está en el ojo de la tormenta en la Fórmula 1 porque desde su debut en esta temporada se involucró en maniobras polémicas. Nikita Mazepin suele ser noticia por algunos enojos que le genera a sus colegas, entre ellos su compañero de equipo en Haas, Mick Schumacher. Este fin de semana en el Gran Premio de Estiria, volvió a terminar último y criticó de alguna forma el medio mecánico que le entrega el equipo estadounidense, que en la previa a la carrera austríaca le dio un extraño regalo.

El hijo del magnate billonario, Dmitry Mazepin, sobre su performance en el Autódromo Red Bull Ring, expresó: “Creo que hice una muy buena vuelta inicial. Estaba contento con mi posicionamiento, me había preparado para eso, saber muy bien dónde podría haber un montón de coches y cómo pasarlos”.

Sobre la estrategia usada por la escudería norteamericana, que hizo ingresar antes a los boxes a Schumacher y de esta forma terminó con menos combustible y tuvo un auto más liviano, indicó: ”Cuando tenés muchas vueltas, rectas largas y tenés un auto muy pesado en comparación con el otro coche de nuestro equipo, es muy difícil mantenerse por delante”.

En tanto que fue contundente respecto de la posibilidad de tener actualizaciones en su coche: “No estoy contento, pero estoy esperando a que uno nuevo para tener una oportunidad, porque en este momento soy un blanco fácil”.

“Hago lo mejor que puedo al principio y luego soy una zanahoria que hay que alcanzar y, lamentablemente, me alcanzaron, así que eso es lo que hay”, afirmó el piloto que sabe que no hará cambios hasta al menos un par de meses más: “Desafortunadamente no. Quizás en las próximas seis, siete carreras, pero eso no es muy pronto”, confesó Mazepin.

Nikita Mazepin y Gunther Steiner. El ruso agradeció el regalo

Cabe recordar que su padre fue clave para que Haas siguiera en carrera esta temporada. La situación económica del team estadounidense era muy delicada a fines de 2020. Según el Corriere dello Sport, Dmitry pondría 20.000.000 de euros por año para que su hijo sea titular.

Sin embargo, horas antes a la octava fecha de la temporada, el clima interno en Haas era otro. El jefe del equipo, Gunther Steiner, le hizo un obsequio llamativo: un trompo de juguete ¿Fue un presente o una burla? De hecho Steiner le tuvo explicar cómo usarlo, pero Nikita pareció no molestarle y hasta subió fotos en sus redes en las que agradeció el regalo.

Este fin de semana Mazepin volvió a ser el imán de una controversia en una maniobra donde siendo rezagado obstaculizó a Sergio “Checo” Pérez (Red Bull), quien venía adelantando para intentar pelear contra Valtteri Bottas (Mercedes) por el último escalón del podio. El ruso ya le había generado dolores de cabeza al mexicano en el GP de Portugal.

Enojo de Pérez con Mazepin

Además, en el GP de Azerbaiyán, Mazepin hizo enojar a su propio compañero, Schumacher, en una temeraria maniobra donde en el sector más rápido del trazado de Bakú le movió el auto para defenderse del alemán, que pudo superarlo al llegar a la primera curva.

De ocho carreras disputadas en 2021, Mazepin terminó delante de Schumacher solo en Mónaco. Sin embargo, no tiene la peor performance de la temporada ya que es el penúltimo en la tabla por delante del canadiense Nicholas Latifi, de Williams. Cabe recordar que el histórico equipo inglés y Haas son los que menos presupuesto tienen en la Máxima.

Este fin de semana seguirá la acción en el mismo circuito, el Red Bull Ring con la disputa de la novena competencia con el Gran Premio de Austria.

