Sorpresa a menos de un mes para los Juegos Olímpicos: Mo Farah no estará en Tokio 2020

Mo Farah no pudo lograr la clasificación a Tokio 2020 (Reuters/Molly Darlington)

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se quedaron sin una de las máximas figuras del deporte internacional luego de que el británico Mo Farah no lograra el tiempo de clasificación en la prueba de los 10 mil metros. El ganador de cuatro medallas olímpicas falló en su última oportunidad de alcanzar el boleto y será uno de los grandes ausentes de la cita que se desarrollará entre el 23 de julio y el 8 de agosto.

En el Campeonato Británico de Atletismo que se disputó en el Regional Arena de Manchester, Farah marcó un tiempo de 27 minutos, 47 segundos y 4 décimas, muy por encima de los 27 minutos y 28 minutos que necesitaba para tener la posibilidad de ser elegido para la selección de su país. La nómina de competidores cierra el próximo domingo, razón por la cual el histórico corredor ya no cuenta con más chances para alcanzar el objetivo.

De esta manera, Farah no podrá revalidar las cuatro medallas de oro que ganó entre las citas de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. En ambas oportunidades el nacido en Somalía y nacionalizado británico se impuso en las carreras de 5 mil y 10 mil metros.

El corredor debía lograr un tiempo menor a los 27 minutos y 28 minutos para poder ser elegible para su selección (Reuters/Molly Darlington)

La gran incógnita es qué ocurrirá con el futuro profesional de Farah, de 38 años. Sus declaraciones posteriores a la carrera en Manchester dejan entrever que el retiro es una de las posibilidades. “Siempre dije que si no podía competir con los mejores, no saldría solo para estar en una final. Lo que ocurrió hoy muestra que no alcanza”, dijo en declaraciones que recogió el diario The Mirror.

Luego continuó: “Sales a la pista, lo das todo y eso es todo lo que tienes. Empujé lo más que pude, corrí con todas mis fuerzas. Es todo lo que uno puede hacer como ser humano: dar todo de uno. He tenido una gran carrera y estoy muy agradecido. Esto es todo lo que pude dar hoy”.

Farah, que también tiene seis títulos mundiales de 5.000 y 10.000 metros, se alejó de la pista para concentrarse en el maratón durante más de tres años, pero volvió para tener otra oportunidad en los Juegos Olímpicos en su distancia favorita. El equipo británico de atletismo para Tokio se conocerá el martes, pero por primera vez desde 2004, Farah, que también corrió en los Juegos de Beijing 2008, no estará en él.

