Con varios jugadores al límite, Argentina podría realizar cambios para enfrentar a Paraguay

Argentina se prepara para enfrentar a Paraguay (@Argentina)

La victoria ante Uruguay del viernes por la noche trajo cierta tranquilidad a la selección argentina. Sin embargo, no todas son buenas noticias para el entrenador Lionel Scaloni, que deberá pensar en cómo rearmar el equipo de cara al choque del próximo lunes ante Paraguay en virtud de que hay varios jugadores que arrastran molestias y que están en duda para el choque ante el elenco Guaraní.

Ante el conjunto uruguayo, el DT albiceleste ya había tenido que suplir la baja de Leandro Paredes, afectado por una dolencia en la zona de las costillas. El mediocampista del PSG de Francia no pudo ser de la partida y, aunque estuvo en el banco de suplentes, no jugó ni un minuto ante los Charrúas. Su lugar fue ocupado por Guido Rodríguez, que tuvo una gran noche y que fue una de las figuras del encuentro. Aún no hay certezas respecto de si el ex Boca llegará al partido del próximo lunes en el estadio Mané Garricha de Brasilia o si el DT deberá recurrir una vez más al jugador del Betis de España.

El triunfo ante Uruguay dejó, además, otras dos preocupaciones: Giovani Lo Celso y Nicolás González salieron con dolores. El del Tottenham de Inglaterra fue reemplazado por Exequiel Palacios, mientras que el del Stuttgart le dejó su lugar a Ángel Di María. Esos nombres serían una alternativa factible para estar de arranque ante Paraguay si Scaloni así lo dispone.

Giovani Lo Celso dejó la cancha en el partido ante Uruguay con una molestia (REUTERS/Ricardo Moraes)

Cabe recordar que Cristian Cuti Romero jugó este viernes los 90 minutos en el encuentro que marcó su regreso luego de la lesión muscular que sufrió en el último duelo de Eliminatorias Sudamericanas ante Colombia. Lionel Messi, por su parte, terminó cansado y tomando bocanadas de aire luego de hacer un gran esfuerzo físico durante todo el partido, pero es sabido que el capitán siempre quiere estar, por lo que su presencia está prácticamente confirmada para enfrentar a los de Eduardo Toto Berizzo.

“Todas las decisiones las tomamos siempre por el bien del equipo, eso está clarísimo”, dijo el DT albiceleste en la conferencia de prensa posterior a la victoria ante Uruguay en relación a los múltiples cambios que había hecho en el once titular. Cabe destacar que para enfrentar a los del Maestro Oscar Tabárez planteó cuatro modificaciones respecto del equipo que había empatado con Chile en el debut (Nahuel Molina por Gonzalo Montiel, Cristian Cuti Romero por Lucas Martínez Quarta, Guido Rodríguez por Leandro Paredes y Marcos Acuña por Nicolás Tagliafico).

Scaloni podría hacer cambios de cara al duelo ante los Guaraníes (REUTERS/Ueslei Marcelino)

La selección argentina entrenó este sábado por la tarde en el centro DeFeLé. Los que jugaron ante Uruguay hicieron trabajos regenerativos, mientras que el resto desarrolló movimientos más intensos de velocidad y coordinación para cerrar el ensayo con fútbol en espacios reducidos. El equipo tendrá otra práctica el domingo por la tarde en el mismo escenario y luego, cerca de las 19, Scaloni dará una conferencia de prensa.

Luego del partido ante Uruguay, Argentina se quedó en Brasil. Debido a que solo tenía dos días de descanso, se decidió que esta vez el plantel no regrese al predio de la AFA en Ezeiza, lugar que funciona como su base de entrenamiento durante el torneo. El lunes desde las 21 se disputará el duelo ante Paraguay. Luego el elenco albiceleste quedará libre en la cuarta jornada, lo que le permitirá tener una semana completa de descanso hasta su cuarto partido. El choque que marcará el cierre de la fase de grupos será el lunes 28 de junio a las 20 frente a Bolivia en el Arena Pantanal de Cuiabá.