Indisciplina y lesiones: Benedetti en la cuerda floja con el América

El futuro de Nicolás Benedetti en el América podría estar en peligro. El mediocampista colombiano no termina de convencer a la directiva ni a la afición de las Aguilas.

Benedetti tiene pensando reportarse a la pretemporada para empezar a trabajar el próximo lunes con sus compañeros, pero sus condiciones contractuales podrían no ser muy favorables.

A sus 24 años el colombiano aún tienen muchas partidos por jugar, desafortunadamente las lesiones de los últimos meses le han costado la continuidad con el equipo capitalino y esa parece ser la razón por la que no se encontraría en los planes de Solari.

Aunque también es cierto que el número de extranjeros permitidos en la Liga MX se ha reducido y puede ser que simplemente Benedetti no sea considerado como una prioridad.

Por otro lado, en el programa colombiano “Deportes sin tapujos” el representante de Nicolás Benedetti, Daniel Azcárate, aseguró que el club está satisfecho con el desempeño de Bendetti y que no hay ningún plan de salirse o integrarse a otro equipo:

“La noticia de que va al Deportivo Cali es falsa, él está contento en el América, el club con él y quiere seguir creciendo deportivamente hablando”.

A pesar de eso agregó que ha recibido ofertas de otros clubes:

“La verdad es que sí he recibido llamadas de agentes y no solo de la Liga MX, sino de otras ligas, pero simplemente preguntando, a mi no me ha llegado nada formal. Nos han llamado de la MLS, de México he tenido acercamientos con tres clubes, de Bélgica me han llamado también y en Argentina tuve conversaciones con dos clubes”, sentenció.

El América parece estar abierto a mover a Benedetti si se ofrece algo que valga la pena, por ahora el futuro del “Poeta” sigue en peligro.

En mayo se publicó un video en redes sociales en donde se muestra a algunos jugadores del América con strippers, alcohol y desenfreno, días antes de la eliminación.

Según informó la revista TV Notas, una persona que es “amigo” de varios jugadores del América le habría enviado las fotografías y confirmado que el pasado 6 de mayo los futbolistas Roger Martínez, Nicolás Benedetti, Richard Sánchez y Leonardo Suárez, asistieron a una fiesta privada en la exclusiva colonia Lomas del Pedregal en la que, según sus propias palabras, “hubo mucho alcohol y desenfreno”.

“A la fiesta llegaron unas mujeres muy guapas que iban con toda la intención de pasársela muy bien [...] pero quienes se la pasaron de lo mejor con ellas fueron Roger Martínez y Nico Benedetti, aunque al final todos le entraron a la diversión”, reveló la fuente anónima a la revista.

