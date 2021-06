El guiño de Arturo Vidal al América: “Siempre he dicho que me gusta México”

EFE/Miguel Gutiérrez POOL/ Archivo

Después del partido entre la selección argentina y la chilena, el centrocampista de 34 años, Arturo Vidal, volvió a coquetear con el Club América al compartir su anhelo por vestir la casaca azulcrema.

Durante una entrevista realizada al final del duelo de la Copa América 2021, el “Rey Arturo” jugador del Inter de Milán desde hace un año, confirmó que le haría feliz fichar con las Águilas.

“Siempre he dicho que me gusta México, que me gusta el América, ojalá algún día se me dé, pero tiene que haber (interés) de las dos partes, tengo contrato con el Inter, seguiré haciendo mi carrera y si en algún momento se me da, feliz”

El futbolista andino nunca ha negado su interés en jugar para el máximo ganador de ligas en México, en especial por su relación con su compatriota y campeón con las Águilas en 2002, Iván Zamorano, quien brilló como delantero del América y fue catalogado como fichaje bomba tras su paso por el Real Madrid e Inter de Milán.

Esto no es algo que haya pasado desapercibido para la directiva del América, el mismo Santiago Baños, presidente del club, se ha manifestado al respecto.

Lamentablemente para el chileno, la declaración fue negativa pues aunque Baños admira al internacionalista, aseguró que para la Apertura 2021 no hay ninguna posibilidad de ficharlo.

Parece ser gran parte del problema tiene que ver con lo económico. El Inter de Milán desembolsa poco más de 9 millones de dólares por el Rey Arturo, una cantidad inmensa incluso para el máximo ganador del futbol mexicano. Actualmente el jugador mejor pagado del Club América es el guardameta Memo Ochoa con apenas 4.2 millones de dólares.

SEGUIR LEYENDO: