Cuál fue la extraña enfermedad que puso en riesgo la vida de André Marín

La enfermedad que sufrió André Marín y que puso en serio riesgo su vida durante el 2020 (Foto: Twitter/@_Daviles)

Uno de los periodistas más controversiales en la industria de la televisión deportiva mexicana es André Marín, el conductor de La Última Palabra, en Fox Sports, que tiene como principal característica externar su opinión y generar polémica durante el programa de debate.

Tras un largo y polémico paso por TV Azteca, el presentador adquirió gran popularidad en la cadena deportiva privada como analista, motivo por el cual los ojos empezaron a adherirse a su persona gracias a sus opiniones, mismas que fueron motivo de constantes críticas por parte de sus seguidores.

Debido a su gran poder de convocatoria, la afición mexicana se sorprendió a comienzos del 2020, cuando en las emisiones de su programa empezó a mostrar un deterioro físico importante que provocó preocupación y especulación respecto a su estado de salud.

Antes de llegar a Fox Sports, André Marín fue uno de los personajes jóvenes e importantes de TV Azteca al comienzo de su carrera (Foto: Argentina vs andremarinpuig)

Con una apariencia excesivamente delgada, la afición y los medios de comunicación en general empezaron a cuestionar el motivo por el cuál había tenido esos cambios radicales en su físico, hasta que finalmente dio los motivos exactos y presumió la extraña enfermedad que le causó aquella crisis personal.

“Sí estuve en el hospital y sí es un infierno. No sabes cómo te puede llegar”, declaró el comentarista deportivo para el canal de YouTube de Javier Alarcón, al momento de explicar que antes de que comenzara la pandemia por el COVID-19, padeció una infección provocada por la bacteria Clostridium Difficile.

Esta es una bacteria muy fuerte que provoca daño en el sistema gastrointestinal y que puede ocasionar complicaciones letales si no es atendida de manera correcta y oportuna, al grado de perjudicar otros órganos del cuerpo humano de manera irreversible, por lo que André Marín vivió momentos críticos mientras se medicaba para combatir la enfermedad.

André Marín bajó de peso durante su enfermedad (Foto: Instagram/@andremarinpuig)

“Es una infección en el estómago que, si no te la cuidas con unos antibióticos fuertísimos, te puede llegar a perforar el intestino y el páncreas. No sabes cómo te puede llegar, porque me platicaban mis médicos que incluso la puedes tomar en los hielos de un restaurante y te hace pedazos el estómago. No es una simple infección, lo que me pasó fue mucho más fuerte”, mencionó André Marín en entrevista con Javier Alarcón.

De ahí surge el deterioro físico que padeció André Marín y que le hizo perder varios kilos durante los momentos más delicados del tratamiento, ya que tuvo múltiples restricciones alimenticias, además de padecer los síntomas intensos de esta enfermedad, como son diarrea, pérdida de apetito y náuseas, de acuerdo con Medline Plus.

“Los antibióticos eran totalmente tomados para que fueran directamente a la panza y que no hicieran daño. Es un infierno y hasta que no te pasan esas cosas, no valoras en serio cuando tienes salud”, concluyó el comentarista sobre la enfermedad que en Estados Unidos registra alrededor de 500,000 casos al año.

André Marín explicó para Javier Alarcón detalles de la extraña enfermedad que puso en riesgo su vida (Foto: YouTube/El Canal de Javier Alarcón)

La enfermedad le duró alrededor de seis meses, antes de estar completamente recuperado, pero necesitó de varias semanas para retomar su peso ideal y tuvo que estar con complementos alimenticios para restablecer el estado interno de su cuerpo.

André Marín se mantiene como uno de los referentes dentro de la cadena deportiva, tiene participaciones constantes durante los programas de La Última Palabra y Central Fox como analista, además de ser uno de los periodistas activos en redes sociales donde extiende sus opiniones.

