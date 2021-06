El “Turco” Mohamed reveló el día que jugaron contra narcotraficantes en México

El "Turco" Antonio Mohamed habló de su experiencia en México y sobre el día que fue a jugar a la finca de unos narcotraficantes (Video: Twitter/@ESPNFShow)

Uno de los personajes más extravagantes que ha tenido el fútbol mexicano a lo largo de su historia es Antonio el “Turco” Mohamed, el ex mediocampista argentino que brilló en la generación dorada de Toros Neza y que se ganó múltiples adeptos por su estilo peculiar de jugar y vestir.

A pesar de que en la actualidad es uno de los entrenadores más serios y exitosos dentro de la Liga MX, con tres títulos de liga guardados en su cuarto de trofeos, el pasado siempre está presente en su imagen y en ESPN F Show de Argentina se encargaron de recordarlo para que platicara múltiples anécdotas de su etapa como jugador.

Entre las historias que salieron durante el programa, destacaron sus anécdotas con Diego Maradona, sus duros inicios personales que catalogó como humildes y, por supuesto, sobre su paso por Ciudad Nezahualcóyotl entre 1993 y 1998, etapa en la que conformó un equipo de época junto a Miguel Herrera, Guillermo Vázquez y Rodrigo el “Pony” Ruíz, entre varios más.

El día que los máximos representes de Toros Neza jugaron en el programa "Chitón" de TV Azteca (video: Twitter/@tonomoreno_)

La que más retumbó en territorio mexicano fue cuando habló sobre su particular periodo en México, pues después de mencionar palabras de cariño hacia el país tricolor y afirmar que tiene la nacionalidad azteca, el conductor del programa, Alejandro Fantino, lo inmiscuyó en uno de los tópicos más comunes cuando se refieren a México desde el extranjero.

“¿Nunca te apareció ningún picante?”, mencionó Fantino haciendo referencia a narcotraficantes, pues previamente puso sobre la mesa una anécdota que el presentador mexicano, Facundo Gómez, había contado sobre una entrevista que tuvo que realizar en medio de la mafia.

“Sí, tuvimos que ir a jugar un partido cerca de Querétaro a una casa”, afirmó Mohamed antes de especificar cómo fue aquella aventura por los años noventa.

Antonio Mohamed fue estrella de Toros Neza y Monterrey como jugador, además de ser campeón de liga como entrenador en Tijuana, América y Rayados (Foto: EFE/EPA/ALI HAIDER)

“Tuvimos que ir y jugar contra el equipo que tenían ellos” dijo el ex entrenador de Rayados ante el asombro de los panelistas y posteriores risas. “Ya había un contacto por intermedio pero nosotros no sabíamos quiénes eran realmente. Después te enteras un par de años porque sale una foto en algún lado”.

El “Turco” no reveló el nombre de la figura que tuvo en frente, pues cuando le cuestionaron sobre quién había sido, se remitió a afirmar que era una persona importante pero que nunca cayó preso.

Entre carcajadas de Mohamed por la reacción de los comentaristas, procedió a contar cómo fue aquel día, cómo llegaron al lugar y hasta lo que comieron, aunque en ningún momento mencionó quiénes fueron los que lo acompañaron, pues en México pasó por otros clubes como Monterrey, Marte, Irapuato, Atlante, Celaya y Zacatepec.

Antonio Mohamed jugó con Toros Neza entre 1993 y 1998, equipo con el que brilló procedente de Independiente de Avellaneda, en Argentina (Foto: Twitter@PaseDeGooooool)

“Lo más rico de todo es que hicieron un lechón al ataúd, no sabes cómo sabe. Hicieron como 10 de esos y fue lo mejor”, respondió Antonio cuando le pidieron más detalles de aquella tarde. “Son fincas y no había nadie armado”.

Sobre el resultado del partido, le preguntaron directamente por cuántos goles habían perdido, a lo que respondió: “No, no me acuerdo, pero perdimos” en un tono burlesco. “Después nos mezclaron (a los jugadores) y nos divertimos un rato. No teníamos miedo ni nada. La pasamos bien y nos fuimos a las 17:00 hrs”, señaló.

Ante la intriga y constantes preguntas de Fantino, el “Turco” Mohamed finalizó: “No conocíamos la casa, llegamos a Querétaro y después nos llevaron en camionetas, sin taparnos los ojos ni nada”.

