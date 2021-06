Enrique Garay recordó a Michael Jordan tras su derrota en las elecciones de Huixquilucan

Enrique Garay aceptó la derrota en las elecciones para presidente municipal de Huixquilucan (Video: Twitter@quiquegaray)

Durante la más reciente contienda electoral, personalidades que regularmente no contemplan la incursión en la política dentro de sus carreras pelearon por un puesto de elección popular. Enrique Garay, reconocido cronista, formó parte de dicho grupo. Aunque representó al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), no logró ganar la presidencia municipal de Huixquilucan. Ante la derrota, recordó a Michael Jordan, pero insinuó que no es el fin de su carrera política.

“Las caídas más duras son las que más enseñanzas dejan. Todo sirve para levantarse amigos. Y de todo se aprende algo. ¡Vamos para adelante!”, fueron las palabras que compartió por medio de su cuenta de Twitter @quiquegaray. Además, compartió un par de fotografías del basquetbolista. La primera de ellas, cuando sufrió la fractura de tobillo que lo alejó de la duela en la temporada 1985-86. La segunda fue del mismo personaje realizando una anotación, cuando se consolidó como el mejor jugador de los Chicago Bulls.

En febrero de 2021, José Enrique Garay Padilla confirmó sus intenciones para participar por la presidencia municipal de Huixquilucan, Estado de México. Incluso, fue el propio Mario Delgado, dirigente nacional del partido del presidente, quien le aseguró que “estoy seguro de que este va a ser el mejor partido de tu vida y no te va a tocar narrarlo, te va a tocar vivirlo. Así que ¡bienvenido a Morena!”.

Enrique Garay recordó a Michael Jordan tras su derrota en las elecciones pasadas (Foto: Twitter@quiquegaray)

El entusiasmo por desempeñar el cargo público cambió cuatro meses después. De acuerdo con los resultados que anunció el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), el candidato de Morena-PT-Nueva Alianza tan sólo obtuvo el 21.27% de los votos en la demarcación.

La diferencia con la ganadora de la contienda fue muy lejana. Romina Contreras Carrasco, candidata del Partido Acción Nacional logró acumular el 52.6% del sufragio. Es decir, que contó con el voto de, aproximadamente, 65,241 personas. A pesar de la diferencia, el narrador deportivo logró superar la cantidad de votos obtenida por Sergio de Luis Romero, quien representó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y quedó en tercer lugar.

El reto de Garay al inicio de su campaña era gigante. Sin haber forjado carrera política, cargó sobre sus hombros la titánica tarea de convencer, con su proyecto de gobierno, a los pobladores de un municipio que le ha otorgado su confianza a candidatos de derecha en los últimos años. Enrique Vargas del Villar, presidente en turno, pertenece al partido que ganó los comicios recientes. Incluso, Alfredo del Mazo, actual gobernador del Estado de México, ocupó el puesto hace dos periodos.

Sin carrera política, Enrique Garay trató de convencer a los habitantes de Huixquilucan con su proyecto de gobierno (Foto: Twitter@quiquegaray)

Un día después de la jornada electoral, también se encargó de grabar y difundir un video donde agradeció a las casi 30 mil personas que emitieron el voto a su favor, así como a los partidos que lo abanderaron. El objetivo, además, fue para “reconocer públicamente que los resultados no nos favorecen” y, aunque reconoció que pudo haber irregularidades durante todo el periodo electoral, aclaró que:

“Habrá gente que diga que fuimos derrotados, pero yo quiero decirles que ganamos el privilegio de competir dignamente y con honestidad y eso vale mucho. Somos ante todo, dignos competidores y aquí estoy para darle las gracias infinitas (...) Espero que venga un mejor Huixquilucan, espero que así sea. De eso se tratan estas contiendas, de generar nuevos y mejores proyectos para la entidad”

De los 124 municipios que componen el EdoMex, 50 fueron ganados por candidatos de la alianza PAN-PRI-PRD, misma que se posicionó con más triunfos. Por su parte la de PT-Morena-Nueva Alianza, logró 27 localidades. Detrás se colocó el PRI, con 22, y en un lejano cuarto lugar el Partido Verde y Movimiento Ciudadano, empatados con seis.

