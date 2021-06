Una leyenda del fútbol alemán fue lapidaria con Pep Guardiola: “Le robó la Champions League al Manchester City”

Pep Guardiola está en el centro de las críticas tras perder la final de la Champions League (Reuters)

El sábado el Chelsea venció 1 a 0 al Manchester City en la final de la Champions League y desde entonces las críticas contra Pep Guardiola no cesan por su planteo táctico en ese encuentro. Pese a que el entrenador ha sido el cerebro detrás del equipo que conquistó la Premier League y estuvo a 90 minutos de coronarse rey de Europa por primera vez en su historia, ahora es señalado como el gran culpable de que esto segundo no sucediese.

Quien se pronunció ahora fue Lothar Matthäus, en su columna habitual Sky Alemania. El ex jugador de 60 años que disputó cinco Copas del Mundo con su selección se mostró sorprendido por la errónea decisión del español de haber prescindido de un centrocampista clásico como Rodri o Fernandinho para el trascendental duelo.

“Con su alineación le robó la Champions al club ya los aficionados y tiene que escuchar con razón las duras críticas que vienen de todos los lados”, arremetió el ex futbolista del Bayern Múnich y del Inter de Milan, entre otros equipos, que además calificó de experimento su formación inicial. “¿Cómo se puede jugar sin un centrocampista defensivo en el partido más importante de la historia del club, que estuvo en casi todos los partidos de la temporada, que asegura el equilibrio y que da a todos los jugadores la seguridad necesaria? Presentó un ingenio imaginativo en el peor momento posible, por lo que mereció perder”.

Matthäus fue lapidario con Guardiola, pero además adelantó que este tipo de decisiones puede traerle problemas a futuro: “Estoy seguro de que habrá discusiones internas sobre su continuidad y los jugadores dudarán de él desde esa final”.

El ex futbolista alemán Lothar Matthaüs (EFE)

En este sentido, agregó: “Algunos de los jugadores que estaban en el campo no sabían dónde ir porque los colocó en posiciones que les eran extrañas. Eso es lo peor que puede hacer un entrenador. Inexplicable e imperdonable. Está garantizado que perderá mucho crédito con todos, interna y externamente, al hacer esto. Sobre todo con sus jugadores. Y eso es difícil de recuperar. No me sorprendería que la etapa de Pep Guardiola en el Manchester City haya terminado”.

Lo cierto es que él no fue la única voz que se expreso en este sentido, sino que al día siguiente de la final de la Champions varios medios británicos se manifestaron de la misma manera. “Insensato”, “arrogante” y “profesor loco”, fueron algunos de los términos que usaron los principales tabloides para referirse al ex técnico del Barcelona.

“Podríamos haberlo hecho mejor en la primera parte. Pero era el Chelsea, es difícil hacerles ocasiones. Estoy triste, pero no tengo mucho de lo que culparme”, dijo Pep tras la final. Como entrenador, hizo campeón de Europa al Barça de Lionel Messi en 2009 y 2011, pero desde entonces la Orejona le es esquiva. No la ganó ni con el Bayern Múnich (2013-2016) ni con el Manchester City (desde 2016), pese a los enormes recursos económicos puestos a su disposición.

Esta campaña, el técnico comenzó con dudas, pero desde diciembre pareció encontrar la fórmula y así ganó esta temporada la Premier League y la Copa de la Liga inglesa. “La única diferencia (entre el inicio de temporada fallido y la continuación) es que corremos menos. Corríamos demasiado”, analizó en enero, aunque luego perdió en sus dos duelos contra el Chelsea de Tuchel. Tal vez fueron esas derrotas las que lo llevaron a improvisar con İlkay Gündogan en el mediocampo, para intentar sorprender a un cuadro londinense que se vio totalmente beneficiado por esa decisión suya.

Su contrato actual con el Manchester City dura hasta 2023, por lo que teóricamente tendría hasta entonces dos oportunidades más para tratar de hacer al club campeón de Europa, la gran obsesión de los propietarios emiratíes desde su llegada en 2008.

