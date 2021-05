Tras ganar la Champions League, el Chelsea quiere romper el mercado con un delantero de lujo: quiénes son los tres apuntados

Chelsea es el campeón de la Champions League (Reuters)

Ganar la Champions League no sólo te convierte en el rey de Europa, sino además que significa una inyección de dinero vital, sobre todo en esta época en la que muchos clubes del Viejo Continente tienen las arcas en rojo, debido a la crisis económica causada por la pandemia del coronavirus. Por eso, ahora el Chelsea cuenta con una ventaja financiera espectacular que aprovechará en este mercado de pases.

El conjunto londinense sumó USD 23,2 millones al ganarle la final al Manchester City el sábado, pero en total recaudó poco más de USD 100 millones, por lo acumulado en las clasificaciones en instancias anteriores. Ese dinero sería invertido directamente para la contratación de un centrodelantero, según informan los principales portales de Inglaterra.

El gran objetivo es Erling Haaland, goleador de la Champions League y estrella del Borussia Dortmund. A partir de mañana, 1 de junio, se activará una cláusula de recisión de USD 91,7 millones en el contrato del noruego de 20 años, quien es señalada como la gran estrella de los próximos años junto a Kylian Mbappé. Ese precio seduce a varios clubes, pero no sólo al Chelsea, por lo que será el futbolista quien decida a donde emigrar, a menos que opte por seguir una temporada más en el conjunto alemán.

En este contexto, la dirigencia del club británico baraja otras opciones y la más realista parecería ser la de Romelu Lukaku. El belga de 28 años está en la lista de transferibles del Inter de Milan que necesita desprenderse de algunos jugadores para poder recaudar dinero, por lo que le ha puesto un costo de USD 120 millones, algo que hasta para la dirigencia Blue es demasiado. El delantero que viene de ser campeón de la Serie A ha brillado en la Premier League con la camiseta del Everton y del Manchester United, pero también tuvo un olvidable paso por el Chelsea en 2011/12 cuando jugó apenas 12 partidos antes de ser cedido a préstamo para luego dejarlo marchar.

Thomas Tuchel quiere levantar el trofeo también la próxima temporada (Reuters)

El tercer apellido que circula por los pasillos de Stamford Bridge según los tabloides locales es el de Harry Kane. El inglés de 27 ya le manifestó a la dirigencia del Tottenham que quiere ser vendido en este mercado de pases, pero su valor también es de USD 120 millones, aunque en el Chelsea son optimistas de que esa cifra se reducirá porque el futbolista es quien quiere marcharse. El gran problema aquí es que el Manchester City de Pep Guardiola también está interesado en él para suplir la salida de Sergio Agüero, quien este lunes fue presentado en el Barcelona.

El cuadro londiense, campeón de Europa, entiende que debe reforzar esa zona porque Timo Werner no estuvo a la altura de las expectativas. Además, el joven Tammy Abraham, quien era titular la temporada anterior antes del arribo del alemán, será vendido porque no es tenido en cuenta por el técnico Thomas Tuchel y resta saber qué sucederá con Olivier Giroud, cuyo estilo de juego no es del gusto del entrenador alemán y que es utilizado solamente en emergencias o ante la necesidad de tener altura en el área rival en algún duelo.

SEGUIR LEYENDO: