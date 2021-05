“El título no define al equipo”: Edgar Mejía, antes de la final de la Liga MX femenil

Chivas femenil se enfrentará a Tigres por le campeonato (Foto: Twitter/@ChivasFemenil)

Edgar “Chore” Mejía, técnico de Chivas Femenil, afirmó que todo el trabajo realizado durante el Torneo Guard1anes 2021, no se tiene medir únicamente con la obtención del título, sin embargo confía en que el lunes podrán remontar el marcador en la Final de Vuelta contra las Tigres de la UANL, que se llevará a cabo en el Estadio Universitario.

En el último día de medios organizado por la Liga MX Femenil, previo a que se decida quienes serán las campeonas, el estratega del Rebaño Sagrado reconoció el desempeño y la labor que he hecho su equipo a lo largo de la campaña, por lo que dio sus motivos para considerar que ser campeonas no lo es todo.

“La sensación que tengo y que he tenido todo el tiempo es de perseverancia, de constancia y de congruencia de todo el plantel. Todo el equipo lo ha hablado, casi nadie creía pero así es el futbol, por eso sabe mejor así, y ahora que estamos en la final tampoco considero que seamos los mejores, tampoco la copa nos define, pero lo que si nos define es un estilo y una filosofía y una hambre de trascender de enorme”, destacó.

Asimismo aseguró que el equipo tiene la intención de trascender no solo en el ámbito deportivo, sino quieren transmitir un mensaje de ilusión, alegría, y fortaleza para toda la afición que ha seguido muy de cerca a las rojiblancas. “Cuando pasa algo así, el objetivo de todo el equipo está muy claro y simplemente es la energía que tienen todas para cuando empieza el juego es darlo todo sin pensar más allá. Esperar que la consecuencia sea lo mejor”, manifestó el “Chore” Mejía

Chivas tendrá que luchar por remontar pues en el partido de ida cayeron por la mínima diferencia (Foto: Twitter / @ChivasFemenil)

En cuanto los premios que podrían obtener por llegar a la Final y ser campeonas del Torneo Guard1anes 2021, el Chore no quiso ahondar en el tema, pero se dio tiempo para agradecer el apoyo de toda la directiva del rebaño: “Soy el menos indicado para hablar de ello. Amaury está apoyando en todos los sentidos al equipo y eso es lo más importante, de ahí en más las jugadoras tienen hambre de ganar, lo hemos demostrado. A ellas le gusta estar volcadas para adelante, es la última semana y entregaremos alma, vida y corazón para traer esa copa a como dé lugar”, destacó.

Edgar Mejía es uno de los técnicos más jóvenes de la Liga MX Femenil, por ello mostró su respeto por el estratega de la UANL, Roberto Medina: “Es mi primera final, pero haré toda la lucha por ganarla, pero siempre voy a respetar a entrenadores que han marcado la pauta y que sean ganadores para algún día ser así. El equipo dejará todo para poder tener un segundo campeonato”, aseguró.

La Final del Torneo Guard1anes 2021 entre las Chivas y las Felinas de la UANL se realizará el próximo lunes 31 de mayo en el Estadio Universitario a partir de las 19:00 con el 40% del aforo.

Por su parte, Tigres femenil también tiene bien clara la meta y esa es conseguir el bicampeonato de la Liga MX Femenil. Fue la volante universitaria, Nancy Antonio quien consideró que esta es una oportunidad muy clara que no piensan desaprovechar.

Tigres buscará ir por el bicampeonato (Foto: Twitter @TigresFemenil)

Tigres fue el líder de la fase regular de la Liga MX femenil, está ahora a 90 minutos del bicampeonato ya que tiene 2-1 de ventaja ante Chivas . No obstante, a pesar de la ventaja Nancy Antonio no considera que haya un favorito en esta final.

“Ahorita ya no hay favorito en cuanto a jugadoras o plantel, a fin de cuentas somos los dos mejores equipos los que estamos en la Final y ahorita no hay favorito. Es cierto que Tigres está haciendo lo posible y lucharemos a muerte este campeonato, pero no quiero hacerlo ver como que somos favoritos, porque estamos los dos mejores equipos. No hay favoritismo, siempre debemos demostrar el trabajo dentro del campo”, reconoció.

