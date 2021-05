Fuerte descargo de James Rodríguez tras ser borrado de la convocatoria de la Selección de Colombia

El jugador de la selección Colombia James Rodríguez. EFE/ Paulo Whitaker/Archivo

A principios de mayo el Everton de Inglaterra confirmó la tercera lesión consecutiva de pantorrilla de James Rodríguez y las alarmas en Colombia se encendieron. El enganche de 29 años era una fija en la nómina del entrenador Reinaldo Rueda, que lo incluyó dentro del grupo que afrontará la próxima doble fecha de Eliminatorias camino a Qatar 2022 y la Copa América (que finalmente no tendrá al país cafetero como sede). Sin embargo en las últimas horas la Federación Colombiana de Fútbol confirmó su desconvocatoria en un comunicado.

“El cuerpo técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores informa que el jugador James Rodríguez ha sido desconvocado para los juegos ante Perú y Argentina por las clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, y la CONMEBOL Copa América 2021. En los días pasados, el volante fue sometido a exámenes médicos, que determinaron que no se encuentra en el nivel óptimo de competencia , por lo cual, no podrá unirse al grupo de convocados por Reinaldo Rueda para los mencionados compromisos y el campeonato sudamericano”, fue el anuncio de la FCF, quien al mismo tiempo lamentó no poder contar con él en los siguientes compromisos.

JR10, sorprendido por ser tachado de la lista de Colombia, realizó un duro descargo en el que le apuntó al entrenador. “Vengo de una recuperación que está en su parte final. En la que he tomado el tiempo suficiente para integrarme en plenitud de condiciones a la práctica del fútbol y de esta manera no afectar mi participación en los próximos compromisos de nuestra selección”, argumentó el ex Banfield y Real Madrid, quien aclaró que según los tiempos de su rehabilitación por los problemas musculares en la zona de gemelos y sóleo, no estaría presente el viernes 4 de junio ante Perú pero sí el 8/6 ante Argentina y también en la Copa América.

James, decepcionado por la desconvocatoria de Rueda (REUTERS/Henry Romero)

Prosiguió: “Con sorpresa recibo el comunicado del cuerpo técnico, manifestando no contar conmigo y deseándome una recuperación total. Recuperación que ya realicé y en la que me he sacrificado mucho”. Y sentenció: “Lo anterior me llena de profunda decepción, por lo que para mí significa jugar por mi país. No recibir la confianza de parte del cuerpo técnico rompe con todo y me genera un enorme dolor, ya que por la camiseta de la Selección Colombia he dejado hasta la vida”.

James aseguró que apoyará a sus compañeros desde afuera pero probablemente haya habido un quiebre en la relación entre uno de los referentes colombianos de los últimos tiempos y es una incógnita cómo continuará su historia en unas Eliminatorias Sudamericanas que hoy tienen al elenco caribeño fuera de la zona de clasificación a la Copa del Mundo.

No hay que perder de vista que esta no será la única baja de peso para Colombia, ya que Juanfer Quintero, por culpa de estrictos protocolos y normas establecidas en China (milita en el Shenzhen FC), no pudo salir del país asiático y quedó desafectado. En su reemplazo estará Edwin Cardona, de Boca, que se sumará luego del compromiso con su equipo del próximo lunes por las semifinales de la Copa de la Liga Profesional ante Racing.

El comunicado completo de James Rodríguez

