Defensa y Justicia cierra la fase de grupos ya clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Defensa no le dejará las cosas fáciles a Independiente del Valle (EFE-Reuters)

La fase de grupos de la Copa Libertadores va llegando a su fin y poco a poco se van conociendo quiénes estarán en cada copón para el sorteo de octavos de final que se realizará el martes 1 de junio. Lo que sí está definido son los clasificados del Grupo A: Palmeiras, con 12 puntos, ya está tranquilo en el primero lugar y Defensa y Justicia, con 8 unidades, lo escolta. La disputa está entre Independiente del Valle y Universitario, ambos con cuatro, de quién irá a la Sudamericana.

Pero más allá del mano a mano entre ecuatorianos y peruanos por un lugar en la segunda copa más importante del continente, el partido en Florencio Varela tiene un tinte especial e histórico: toda la terna arbitral y colaboradoras serán mujeres. Desde las 19 horas y con la brasileña Edina Alves como jueza, el estadio Norberto Tomaghello vivirá una jornada que quedará guardada en los libros.

La mencionada anteriormente será acompañada en el campo de juego por su compatriota Neuza Back y la chilena Cindy Nahuelcoy. Además, como respaldo a un lado de la cancha estará Maía Belén Carvajal y como asesoras aparecerán la argentina Sabrina Lois junto a la brasileña Ana Paula Oliveira. “Aquí está la primera cuaterna arbitral femenina de la CONMEBOL Libertadores 2021. También asesoras de campo y video. ¡Todas Mujeres!”, informó el ente que organiza el fútbol a nivel sudamericano en sus redes sociales.

El Halcón no se guardará nada en el último partido del semestre. Sebastián Beccacece tiene planeado alinear a la formación que tantas alegrías le dio en distintos partidos, como por ejemplo en la Recopa Sudamericana frente a Palmeiras. Con Braian Romero como estandarte en ofensiva, Defensa y Justicia buscará cerrar la fase de grupos con una victoria que lo haga arrancar las vacaciones con una sonrisa en el rostro.

Por el lado de Independiente del Valle, la diferencia de gol lo favorece y tendrá un ojo en el duelo entre Palmeiras y Universitario en el Allianz Parque. Renato Paiva pensó un once balanceado para no salir desesperado en busca de los puntos que tal vez no necesitará para conseguir un boleto a la Copa Sudamericana.

Probables formaciones:

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Matías Rodríguez, Adonis Frías, Fernando Meza, Emanuel Brítez, Carlos Rotondi; Raúl Loaiza, Enzo Fernández; Gabriel Hachen, Braian Romero y Miguel Ángel Merentiel. DT: Sebastián Beccacece.

Independiente del Valle: Moisés Ramírez; Anthony Landázuri, Richard Schunke, William Pacho; José Hurtado, Lorenzo Faravelli, Cristian Pellerano, Pedro Vite, Jhon Jairo Sánchez; Brian Montenegro y Christian Ortiz. DT: Renato Paiva.

Árbitra: Edina Alves (Brasil)

Estadio: Norberto Tomaghello (Buenos Aires)

Hora: 19

TV: ESPN

Tabla de posiciones del Grupo A: