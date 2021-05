La millonaria suma que exigIó Caleb Plant para exponer su título contra Canelo Álvarez

(Foto: Instagram / @calebplant)

El objetivo de Saúl “Canelo” Álvarez en 2021 es convertirse en campeón indiscutible de la división de peso supermediano. El pasado 8 de mayo, se sobrepuso por la vía del nocaut técnico al británico Billy Joe Saunders, por lo que se hizo del título de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Ante ello, su plan es retar al propietario del último disponible, Caleb Plant, quien exigió una millonaria cantidad para realizar la pelea de unificación.

En una charla con Seconds Out, el campeón estadounidense fue cuestionado sobre el pleito que, posiblemente, sostendrá con el mexicano. Ante ello, aprovechó para adelantar cuáles serán sus exigencias que, entre otras cosas, contemplan la ganancia garantizada de USD 10 millones.

“La cifra son 10 millones de dólares, suena bien o algo por el estilo. Lo que sé hacer mejor es pelear, así que no quiero obtener menos de lo que en realidad valgo. No estoy ajeno al tema de las negociaciones, pero lo que mejor hago es boxear. Ahí no me pueden decir nada”, afirmó al medio.

Al mexicano le falta un título para ser campeón indiscutible de peso supermediano (Foto: Ed Mulholland/Matchroom/EFE)

El precio propuesto supera la cifra que se embolsó Billy Joe Saunders, a pesar de no haber terminado los 12 rounds reglamentarios en el ATT Stadium, de Arlington, Texas. De acuerdo con información de TUDN, el perdedor aseguró una ganancia por 8 millones de dólares.

A pesar de ello, el púgil afirmó que “no creo que me esté poniendo un previo demasiado alto. Es una pelea que quiero hacer y la que confío ganar. Cuando se trata de pelear en los Estados Unidos, sé que no tengo una base de fans mayor que Canelo, pero seguro que sí más que Callum (Smith) y Billy (Joe Saunders). Le daré más audiencia de o que le dieron esos dos”.

Actualmente, el mejor libra por libra del mundo posee los cinturones avalados por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la revista The Ring y, últimamente, la OMB. En caso de pactarse la pelea, Plant estaría obligado a exponer su cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). De esa forma, el ganador se adjudicará todos los títulos de la división de peso supermediano e ingresaría en los libros de historia de la disciplina.

Álvarez venció al poseedor de la fajilla de la OMB por nocaut técnico (Foto: Al Bello/AFP)

En caso de que el retador se sobreponga, se convertirá en el cuarto boxeador estadounidense en conseguir el campeonato indiscutible de cualquier división. Hasta el momento, Terence Crawford, Bernard Hopkins y Jermain Taylor han logrado el mérito, al igual que el ucraniano Oleksandr Usyk.

Por el contrario, Canelo Álvarez busca convertirse en el primer campeón indiscutible mexicano. Antes que él, Óscar de la Hoya tuvo la oportunidad de conseguirlo, en la categoría de peso mediano, cuando expuso el título de la OMB contra los de la AMB, CMB y FIB, en posesión de Bernard Hopkins. No obstante, el 18 de septiembre de 2004, el mexicano fue enviado a la lona tras recibir un potente gancho de izquierda al hígado. No superó la cuenta del referee y perdió su única fajilla.

Hasta ahora no existe una fecha pactada para el combate. Sin embargo, la mutua voluntad por llevarlo a cabo, aunado al calendario tradicional del mexicano, volverían posible uno de los encuentro más atractivos del año en la fechas cercanas al 16 de septiembre.

